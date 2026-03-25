O κομβικός Μάρκους Ροντέν…

Ποια θα ήταν η συγκομιδή βαθμών της ΑΕΚ σήμερα εάν δεν έχανε για περίπου τρεις μήνες τον Μάρκους Ροντέν με σοβαρό τραυματισμό; Ένα ερώτημα που δεν θ’ απαντηθεί ποτέ, με τον 35χρονο μέσο να αποδεικνύει, με την επιστροφή του στην ενεργό δράση, πόσο κομβικός παίκτης είναι για την ομάδα της Λάρνακας και πόσο η απουσία του το προηγούμενο διάστημα επηρέασε τους κιτρινοπράσινους.

Ο Ροντέν πέτυχε το καθοριστικό γκολ της ΑΕΚ στην τελευταία νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, όπως συνέβη και στο αντίστοιχο παιχνίδι που έγινε στο ΓΣΠ στις 8 περασμένου Φεβρουαρίου, όταν με δικό του τέρμα χάρισε στην ομάδα του το σπουδαίο διπλό (1-2). Σιγά – σιγά ο Σουηδός επαναβρίσκει τον καλό του εαυτό και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την ΑΕΚ του Χάβι Ροθάδα, που μπαίνει στα πλέι οφ με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιας και η διαφορά της από το ρετιρέ της βαθμολογίας μειώθηκε στους -6 βαθμούς.

Ο Μάρκους Ροντέν ούτε καν στα μισά παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει μέχρι σήμερα η ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε. Ο σοβαρός τραυματισμός στις αρχές περασμένου Νοεμβρίου, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Απόλλωνα, τον κράτησε για περίπου ένα τρίμηνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Μέχρι σήμερα μετρά μόλις 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τις εννέα ως βασικός (συνολικά 772 λεπτά συμμετοχής), πετυχαίνοντας τρία τέρματα.