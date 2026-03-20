ΦΩΤΟ: ΑΕΚ, αυτό κράτησέ το!
Η «Αρένα» γέμισε στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας μετά από καιρό
Περίπου 8000 φίλαθλοι της ομάδας της Λάρνακας, έδωσαν μαζικά το «παρών» τους στο στάδιο της Λάρνακας στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Ροθάδα.
Μπορεί η τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν παίκτες και κόσμος, να μην είχε το αποτέλεσμα που όλοι περίμεναν, παρόλα αυτά η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει αυτή την ατμόσφαιρα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.
Ο κόσμος, πρέπει να παραμείνει κοντά στην ομάδα. Ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια, ίδιας σημασίας με αυτό της Πέμπτης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.
Η γεμάτη «Αρένα» είναι κάτι που οι παίκτες θέλουν να ξαναδούν.