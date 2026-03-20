ΦΩΤΟ: ΑΕΚ, αυτό κράτησέ το!

Περίπου 8000 φίλαθλοι της ομάδας της Λάρνακας, έδωσαν μαζικά το «παρών» τους στο στάδιο της Λάρνακας στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Ροθάδα.

Μπορεί η τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν παίκτες και κόσμος, να μην είχε το αποτέλεσμα που όλοι περίμεναν, παρόλα αυτά η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει αυτή την ατμόσφαιρα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Ο κόσμος, πρέπει να παραμείνει κοντά στην ομάδα. Ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια, ίδιας σημασίας με αυτό της Πέμπτης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.

Η γεμάτη «Αρένα» είναι κάτι που οι παίκτες θέλουν να ξαναδούν.