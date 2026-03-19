LIVE: ΑΕΚ - Κρίσταλ Πάλας 0-1

Η ομάδα της Λάρνακας, έπειτα από το 0-0 στο Λονδίνο πριν από μία βδομάδα, θέλει να γράψει ιστορία και να προκριθεί στα προημιτελικά του Conference League μπροστά στον κόσμο της.

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στην «Αρένα»:

30΄Σουτ του Μπάγιτς εντός περιοχής, πάνω στον τερματοφύλακα.

22΄Η Κρίσταλ Πάλας σκοράρει με τον Σαρ αλλά το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ.

20΄Οι Άγγλοι έχουν την κατοχή της μπάλας έπειτα από το 0-1.

13΄ΓΚΟΛ η Κρίσταλ Πάλας, 0-1! Ο Σαρ βρέθηκε απέναντι από τον Αλομέροβιτς και με πλασέ άνοιξε το σκορ.

4΄Σουτ του Σαρ εντός περιοχής, έξω. Πρώτη απειλή από τους Άγγλους.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Μιλίσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρθία, Ροντέν, Λέδες, Πέρε Πονς, Μπάγιτς, Ιβάνοβιτς.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Μπενίτεθ, Κάνβοτ, Λακρουά, Ρίτσαρντς, Μίτσελ, Καμαντά, Γουάρτον, Τζόνσον, Γκεσάντ, Λάρσεν, Σαρ.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/27΄Ρίτσαρντς

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Αλιγιάρ Αγκάγιεφ

Α΄ΒΟΗΘΟΣ: Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ

Β΄ΒΟΗΘΟΣ: Ακίφ Αμιράλι

VAR: Γιέροεν Μανσιότ