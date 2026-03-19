Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησε στις 19:45 ο αγώνας της ΑΕΚ με την Κρίσταλ Πάλας στην «Αρένα».

Η ομάδα της Λάρνακας, έπειτα από το 0-0 στο Λονδίνο πριν από μία βδομάδα, θέλει να γράψει ιστορία και να προκριθεί στα προημιτελικά του Conference League μπροστά στον κόσμο της.

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στην «Αρένα»:

30΄Σουτ του Μπάγιτς εντός περιοχής, πάνω στον τερματοφύλακα. 

22΄Η Κρίσταλ Πάλας σκοράρει με τον Σαρ αλλά το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ. 

20΄Οι Άγγλοι έχουν την κατοχή της μπάλας έπειτα από το 0-1. 

13΄ΓΚΟΛ η Κρίσταλ Πάλας, 0-1! Ο Σαρ βρέθηκε απέναντι από τον Αλομέροβιτς και με πλασέ άνοιξε το σκορ. 

4΄Σουτ του Σαρ εντός περιοχής, έξω. Πρώτη απειλή από τους Άγγλους. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Μιλίσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρθία, Ροντέν, Λέδες, Πέρε Πονς, Μπάγιτς, Ιβάνοβιτς.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Μπενίτεθ, Κάνβοτ, Λακρουά, Ρίτσαρντς, Μίτσελ, Καμαντά, Γουάρτον, Τζόνσον, Γκεσάντ, Λάρσεν, Σαρ.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/27΄Ρίτσαρντς

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Αλιγιάρ Αγκάγιεφ

Α΄ΒΟΗΘΟΣ: Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ

Β΄ΒΟΗΘΟΣ: Ακίφ Αμιράλι

VAR: Γιέροεν Μανσιότ

 

 

 

LIVE: ΑΕΚ - Κρίσταλ Πάλας 0-1

ΑΕΚ

|

Category image

Ιράν: «Θα μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΚ στο ιστορικό ραντεβού με την Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ

|

Category image

Επιστροφή Σάντσο στην Ντόρτμουντ: Μπορεί να γίνει με... μηδέν ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: Ανακοίνωσε πακέτα για την β΄φάση του πρωταθλήματος

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Έδεσε» άλλον ένα νεαρό η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«'Επιασε» Λέτσιακς ο Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τίγκα η «Αρένα» - Ανακοίνωσε sold out η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Βρέθηκε το «καρφί» στην Τσέλσι για τις διαρροές της 11άδας στα media!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δολοφονία Κλεομένη: Προσήχθη πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης το οποίο φέρεται να κάλεσε ο 23χρονος!

Ελλάδα

|

Category image

Αταμάν: «Στο Βελιγράδι 20.000 άνθρωποι φώναζαν “Ολυμπιακός” - Τώρα είναι η σειρά μας να τους δείξουμε την έδρα μας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η πιο μεγάλη (του) ώρα, είναι τώρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA θέλει μείωση της χρήσης του VAR

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο να χάσει έχει, αν δεν συνέλθει

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη