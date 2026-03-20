Η Ελλάδα και άλλες οκτώ χώρες εκπροσωπούνται στα προημιτελικά των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Η ΑΕΚ, παρά την ήττα με 0-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια από την Τσέλιε, εξασφάλισε την πρόκριση της στους «8» του Conference League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στα προημιτελικά σε Champions, Europa και Conference League θα υπάρχουν εκπρόσωποι από εννιά χώρες, με την Ισπανία και την Αγγλία να έχουν τις περισσότερες ομάδες.

Οι Ισπανοί στα προημιτελικά θα εκπροσωπηθούν από έξι ομάδες, οι Άγγλοι από πέντε, με την Γερμανία και την Πορτογαλία να ακολουθούν με τρεις ομάδες και τις Γαλλία-Ιταλία με δύο.

Από έναν εκπρόσωπο θα έχουν η Ελλάδα (ΑΕΚ), η Ολλανδία (Άλκμααρ) και η Ουκρανία (Σαχτάρ Ντόνετσκ).

