Aυτοί σίγουρα ανανεώνουν...

Μόνο οι Λέδες, Μιραμόν και Παρασκευά, από τους ποδοσφαιριστές που λήγει το συμβόλαιό τους, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ανανεώσουν με την ΑΕΚ.

Ο Λέδες, που αποτελεί μια από τις σημαίες της ομάδας την τελευταία πενταετία, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, το ίδιο και ο Μιραμόν, ο οποίος παρά τα χρονάκια του (στις 2 Ιουνίου κλείνει το 37ο έτος της ηλικίας του), χαίρει εκτίμησης από το τεχνικό επιτελείο. Για τον Πονς, του έχει γίνει πρόταση ανανέωσης και αναμένεται η απάντησή του.

Αντίθετη πορεία θα ακολουθήσουν, όπως όλα δείχνουν, οι Αλομέροβιτς, Ροντέν και Σουάρες, οι οποίοι μάλλον κουνούν μαντήλι. Θυμίζουμε, ότι οι Ροντέν και Σουάρες ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα φέτος με προβλήματα σοβαρών τραυματισμών. Όσον αφορά τους νεοφερμένους του Ιανουαρίου, για τον Μουντραζίγια υπάρχει οψιόν αγοράς, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν η ΑΕΚ θα κινήσει τις διαδικασίες για να τον αποκτήσει, καθότι δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο.

Παρελθόν αναμένεται ν’ αποτελέσει, εκτός απροόπτου, και ο Καρδέρο, ο οποίος ούτε κι αυτός βοήθησε την ομάδα. Στην πόρτα εξόδου είναι και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Καμάρ. Μετά το ματς με τον Άρη θα ξεκαθαρίσει οριστικά η παραμονή ή όχι του Χάβι Ροθάδα. Την τελική απόφαση θα πάρει ο Τσάβι Ρόκα.