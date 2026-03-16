Ροθάδα: «Αξίζουν μπράβο σε όλους - Ευκαιρία να γράψουμε ιστορία»

Οι τοποθετήσεις του προπονητή της ΑΕΚ

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Χάβι Ροθάδα μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί του Εθνικού που την έφερε στη δεύτερη θέση ενόψει πλέι οφ.

«Θέλω να συγχαρώ όλη την ομάδα για τη νίκη αλλά και για το γεγονός ότι ολοκληρώνουμε μια πολύ δύσκολη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στη 2η θέση. Είχαμε πολλά παιχνίδια αυτό το διάστημα και ήταν δύσκολο. Αξίζουν μπράβο σε όλους, στον πρόεδρο, στην διοίκηση, σε όλο το προσωπικό και τους παίκτες. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε τον έλεγχο και τις φάσεις. Σε κάποιες στιγμές στο πρώτο μέρος θα θέλαμε καλύτερες αποφάσεις. Στο β' μέρος ελέγξαμε πλήρως, είχαμε ευκαιρίες και σκοράραμε δυο γκολ».

Για το πόσο εύκολο ήταν να προετοιμαστεί η ΑΕΚ μετά το ματς με την Κρίσταλ Πάλας: «Δεν ήταν δύσκολο, πολύ εύκολα προσαρμοστήκαμε αφού οι παίκτες είναι απόλυτα επαγγελματίες. Αφήσαμε πίσω το ταξίδι στο Λονδίνο. Ήρθαμε και δείξαμε πόσο πολύ θέλαμε τη νίκη. Την Πέμπτη έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ιστορία, να βάλουμε ξανά την Κύπρο στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης και να πετύχουμε κάτι πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε με την βοήθεια του κόσμου και όλης της Κύπρου να τα καταφέρουμε».

Για το αν θα προσεγγίσει τη ρεβάνς όπως το πρώτο ματς: «Θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε σωστά την ομάδα, να αφήσουμε πίσω το αποψινό παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση με όλο τον σεβασμό σε μια ομάδα του επιπέδου της Κρίσταλ Πάλας. Με καλή δουλειά είμαι βέβαιος πως μπορούμε να παρουσιαστούμε αντάξιοι».

