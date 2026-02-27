ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Champions League: Η κληρωτίδα μιλάει για τα... αστέρια!

Σήμερα στις 12:00 στη Νιόν της Ελβετίας διεξάγεται η κλήρωση για τη φάση των «16» του UEFA Champions League, με τις ομάδες να προετοιμάζονται για... τιτανομαχίες!

Έμειναν... 16 και πλέον ετοιμάζονται για τιτανομαχίες! Η σεζόν στο Champions League είναι συναρπαστική και αποδείχθηκε από τη League Phase μέχρι και τις μονομαχίες των playoffs από την οποία προέκυψαν οι οκτώ ομάδες που στη σημερινή κλήρωση της Νιόν στην Ελβετία (13:00) θα μπουν στην κληρωτίδα προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο το τοπίο για τη φάση των «16»!

Οι ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα της League Phase:

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs:

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί

Νιούκαστλ

Ατλέτικο

Αταλάντα

Λεβερκούζεν

Γαλατασαράι

Μπόντο/Γκλιμτ

Το bracket και οι διασταυρώσεις:

Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης νοκ άουτ έχουν ως εξής:

Γύρος των 16 : 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί : 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί : 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός : 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

