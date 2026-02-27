Premier League - 28η αγωνιστική: Λονδρέζικη μονομαχία στο Έμιρεϊτς

Η μάχη για την κατάκτηση της φετινής Premier League συνεχίζεται με την 28η αγωνιστική να μας επιφυλάσσει ένα ντέρμπι γεμάτο αγωνία, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι.

Οι «κανονιέρηδες» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 61 βαθμούς και στο +5 από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» ωστόσο να έχουν και παιχνίδι λιγότερο.

Μετά από δύο αυτοκαταστροφικές ισοπαλίες απέναντι σε Μπρέντφορντ (1-1) και Γουλβς (2-2) η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ξέσπασε πάνω στη μισητή συμπολίτισσα Τότεναμ, την οποία τη φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα και μάλιστα μέσα στην έδρα των «σπιρουνιών» (1-4).

Από την απέναντι πλευρά οι «μπλε» ζορίζονται σημαντικά, καθώς προέρχονται από δύο σοκαριστικά αποτελέσματα, πρώτα απέναντι στη Λιντς (2-2) και στη συνέχεια απέναντι στη Μπέρνλι (1-1), χάνοντας έδαφος για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Αναλυτικά η 28η αγωνιστική:

Παρασκευή 27/02

Γουλβς-Άστον Βίλα (22:00)

Σάββατο 28/02

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (14:30)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ (17:00)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 01/03

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)

Αναλυτικά η επόμενη (29η) αγωνιστική:

Τρίτη 03/03

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (21:30)

Έβερτον-Μπέρνλι (21:30)

Λιντς-Σάντερλαντ (21:30)

Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15)

Τετάρτη 04/03

Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30)

Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Πέμπτη 05/03

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)

