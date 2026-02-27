Απόφαση το καλοκαίρι για Νεϊμάρ!

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος σταρ θέλει να είναι στην αποστολή της «σελεσάο», αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του «ESPN Brasil» ο Αντσελότι δεν σκοπεύει να τον καλέσει στα προσεχή φιλικά της εθνικής Βραζιλίας απέναντι στη Γαλλία και την Κροατία, τα τελευταία παιχνίδια προετοιμασίας πριν από το παγκόσμιο κύπελλο.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πάντως πως ο Ιταλός κόουτς θ’ αποφασίσει για τον «Νέι» το καλοκαίρι και αφού διαπιστώσει σε ποια αγωνιστική κατάσταση θα βρίσκεται τότε, παραμονές της έναρξης του τουρνουά.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της «σελεσάο», με 79 γκολ (δύο περισσότερα από τον θρυλικό Πελέ), δεν έχει αγωνισθεί για την εθνική ομάδα εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση με τη «σελεσάο» ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο κατά την διάρκεια της ήττας με 2-0 από την Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο.

Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, που συνέβη δύο μήνες μετά την άφιξή του στο Ριάντ από την Παρί Σεν Ζερμέν, τον κράτησε εκτός δράσης για έναν χρόνο, με αποτέλεσμα να κάνει μόλις επτά εμφανίσεις με την Αλ Χιλάλ, σκοράροντας μόνο ένα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ.

sdna.gr