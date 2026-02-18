ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

Να αποφύγει το περσινό κάζο, όταν αντιμετώπισε την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», θα επιδιώξει η ΑΕΚ στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (22/02, 19.00).

Το αντίστοιχο περσινό παιχνίδι διεξήχθη στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, της τελευταίας στην κανονική περίοδο, με την ΑΕΚ να παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων και να χάνει 2-0, δεχόμενη και τα δύο γκολ στα τελευταία στάδια της συνάντησης. Οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον Απόλλωνα (τη δεύτερη στο πρωτάθλημα μέσα στην «Αρένα»), για αυτό και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από το διπλό θα θεωρηθεί νέα αποτυχία, που θα αυξήσει τη γκρίνια και τη μουρμούρα στις τάξεις των οπαδών της ομάδας.

Για να διατηρηθεί η ΑΕΚ σε τροχιά Ευρώπης και κατ΄επέκταση πρωταθλητισμού, πρέπει απαραίτητα να κάνει το 4Χ3 στους τέσσερις εναπομείναντες αγώνες που έχει να δώσει μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου. Μετά τον Καμπρέρα, ο οποίος θα λείψει για περίπου 3-4 εβδομάδες, ο Ιδιάκεθ χάνει ακόμα έναν επιθετικό, αφού ο Γιούσεφ Αμίν εκτιμάται ότι έπαθε θλάση στον δικέφαλο, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί από τις ιατρικές εξετάσεις, σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ο νεαρός εξτρέμ θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της κανονικής περιόδου και θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση στα πλέι οφ. Η ΑΕΚ ταλανίζεται φέτος από διαδοχικούς τραυματισμούς, κάτι που αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για τη μεγάλη διαφορά που τη χωρίζει από την κορυφή της βαθμολογίας. Στο κυριακάτικο παιχνίδι θα απουσιάσουν, επίσης, οι Καμπρέρα, Ναούμ και Σουάρεθ, ενώ η κατάσταση των Εκπολό και Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει στις προσεχείς προπονήσεις. Προς το παρόν είναι αμφίβολοι.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σκηνικό που προβληματίζει ξανά...

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει μετά από τρεις μήνες ο Λάρκιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστικό: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Στο στόχαστρο ρατσιστικών σχολίων ο Λόιντ Κέλι μετά το Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για πρώτη φορά μέσα στο 2026

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

30 από 55, δεν είναι καθόλου αστείο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη