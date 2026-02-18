Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

Το αντίστοιχο περσινό παιχνίδι διεξήχθη στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, της τελευταίας στην κανονική περίοδο, με την ΑΕΚ να παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων και να χάνει 2-0, δεχόμενη και τα δύο γκολ στα τελευταία στάδια της συνάντησης. Οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον Απόλλωνα (τη δεύτερη στο πρωτάθλημα μέσα στην «Αρένα»), για αυτό και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από το διπλό θα θεωρηθεί νέα αποτυχία, που θα αυξήσει τη γκρίνια και τη μουρμούρα στις τάξεις των οπαδών της ομάδας.

Για να διατηρηθεί η ΑΕΚ σε τροχιά Ευρώπης και κατ΄επέκταση πρωταθλητισμού, πρέπει απαραίτητα να κάνει το 4Χ3 στους τέσσερις εναπομείναντες αγώνες που έχει να δώσει μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου. Μετά τον Καμπρέρα, ο οποίος θα λείψει για περίπου 3-4 εβδομάδες, ο Ιδιάκεθ χάνει ακόμα έναν επιθετικό, αφού ο Γιούσεφ Αμίν εκτιμάται ότι έπαθε θλάση στον δικέφαλο, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί από τις ιατρικές εξετάσεις, σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ο νεαρός εξτρέμ θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της κανονικής περιόδου και θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση στα πλέι οφ. Η ΑΕΚ ταλανίζεται φέτος από διαδοχικούς τραυματισμούς, κάτι που αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για τη μεγάλη διαφορά που τη χωρίζει από την κορυφή της βαθμολογίας. Στο κυριακάτικο παιχνίδι θα απουσιάσουν, επίσης, οι Καμπρέρα, Ναούμ και Σουάρεθ, ενώ η κατάσταση των Εκπολό και Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει στις προσεχείς προπονήσεις. Προς το παρόν είναι αμφίβολοι.