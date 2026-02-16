ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τον Αντρέα Γεωργίου

Όσα είπε για την διαιτησία του αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Φωτίου

VAR: Ροβέρτος Κώστα

Στο 1’: Εδώ έπρεπε να αφήσει πλεονέκτημα σε φάουλ που γίνεται στον Μαέ.

Στο 14’: Χάνει γεμάτη κίτρινη κάρτα στον Οκέκε της ΕΝΠ. Υπάρχει σκόπιμο κράτημα. Λανθασμένα δεν δόθηκε.

Στο 44’: Πέναλτι στον Νικόλα Παναγιώτου. Παίζει πρώτος τη μπάλα και στον κλωτσά από κάτω ο παίκτης της ΕΝΠ. Προηγουμένως στη φάση όπου η μπάλα αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή, ελέγχθηκε και όντως δεν είχε περάσει.

Στο 45’+3: Μετά το σουτ του Έλα, η μπάλα χτυπά στο πόδι (γόνατο) του Κουλιμπαλί και όχι στο χέρι, κανένα πέναλτι για την ΕΝΠ. Σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι.

Στο 78’: Δίνεται κίτρινη κάρτα στον Κουλιμπαλί. Κρίνεται ως πολύ λανθασμένη, γιατί δεν ήταν παράνομη χρήση χεριού στον αντίπαλο, ήταν μια ανεπαίσθητη επαφή.

Αξιολόγηση: Ο διαιτητής σε ένα κανονικό αγώνα σε βαθμό δυσκολίας, είχε μια ικανοποιητική απόδοση. Εφάρμοσε και ερμήνευσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού, σφυρίζοντας σωστά το πέναλτι υπέρ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο 44’.

Είχε το έλεγχο του αγώνα, σωστός στη διαχείριση – πρόληψη του παιχνιδιού. Στην αναγνώριση των φάουλ έχασε 5 γεμάτες παραβάσεις. Στο πλεονέκτημα έκανε λάθος στο 1’ αλλά έδωσε σωστά το πλεονέκτημα στο 61’.

Στον πειθαρχικό τομέα έχασε μια γεμάτη κίτρινη κάρτα στον Οκέκε της ΕΝΠ σε τράβηγμα για στέρηση υποσχόμενης επίθεσης. Φυσικά λανθασμένα δόθηκε κίτρινη στον Κουλιμπαλί καθώς όπως ανέλυσα δεν έκανε παράνομη χρήση χεριού σε αντίπαλο. Είχε σχετικά καλή προσωπικότητα ο διαιτητής. Βαθμός διαιτητή: 8.2, μια ικανοποιητική διαιτησία με σημαντικά σημεία προς βελτίωση. Βαθμός VAR: 7.0, δεν χρειάστηκε να επέμβει.