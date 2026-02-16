To όνειρο ξεθωριάζει

Πήγε στράφι το διπλό σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, αφού η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Ήταν μια οδυνηρή ήττα για τους κιτρινοπράσινους, η οποία τους απομάκρυνε στο -8 από την κορυφή και πλέον το όνειρο για τον τίτλο ξεθωριάζει… Κάποτε η ομάδα θα επηρεαζόταν από τους σοβαρούς τραυματισμούς που τη μαστίζουν από την αρχή της περιόδου.

Ο Καμπρέρα θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα, στον αγώνα του Σαββάτου τραυματίστηκε και ο Αμίν και ως εκ τούτου η ομάδα ξέμεινε από λύσεις. Το θέμα με τους συχνούς τραυματισμούς έθιξε και ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ στη διάσκεψη Τύπου των προπονητών.

Η ΑΕΚ ήταν ανούσια και ασύνδετη στο πρώτο μέρος (με εξαίρεση το δυνατό της ξεκίνημα) και θα μπορούσε να πήγαινε στην ανάπαυλα με περισσότερα γκολ στο παθητικό της. Στην επανάληψη, η μετάθεση του Ιβάνοβιτς στο αριστερό φτερό βοήθησε την ομάδα να ανεβάσει στροφές.

Ό,τι καλό έκανε η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα προερχόταν από τα πόδια του Σέρβου εξτρέμ. Ένα χελιδόνι, όμως, δεν φέρνει την άνοιξη… Η ΑΕΚ καλείται ν’ ανασυνταχθεί και να εκμεταλλευτεί το βατό (στα χαρτιά) πρόγραμμα που ακολουθεί.