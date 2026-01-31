ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημα ΑΕΚτζής ο Ρόμπερτ Μουντραζίγια

Έκλεισε και τυπικά η μεταγραφή με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό.

Την 3η προσθήκη στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου έκανε η ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση, με μορφή δανεισμού του μεσοεπιθετικού Ρόμπερτ Μουντραζίγια. Είχαν προηγηθεί οι Χάμπος Κυριάκου (μέσος) και Γκουλφιγκερ (αριστερός μπακ). Έτσι ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει επιπλέον επιλογές στον χώρο του κέντρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία με την NK Zagreb για την απόκτηση με δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς, του Kροάτη μεσοεπιθετικού  Robert Mudrazija. 

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

O Robert Mudrazija ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της NK Zagreb (41 συμμετοχές, 1 γκολ, 5 ασίστ).  Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Αυστρία με την FC Liefering (10 συμμετοχές), στην Δανία με την FC Copenhagen (29 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), στην Σλοβενία με την NK Olimpija Ljubljana (15 συμμετοχές, 1 γκολ), και στην πατρίδα του με τις ΝΚ Osijek (), HNK Rijeka (21 συμμετοχές, 1 ασίστ), Slaven Belupo Koprivnica (30 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ), NK Lokomotiva Zagreb (68 συμμετοχές, 23 γκολ, 9 ασίστ) και GNK Dinamo Zagreb (6 συμμετοχές). 

Είναι διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες της Κροατίας. 

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία». 

