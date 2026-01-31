ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Πήγαν όλα καλά για την ομάδα μας»

Οι τοποθετήσεις του προπονητή της ΑΕΚ.

Την ικανοποίησή του τόσο για την ευρεία νίκη όσο και την εμφάνιση εξέφρασε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ:

«Ήμασταν σοβαροί. Πολύ καλή εικόνα από τους παίκτες. Έκαναν την δουλειά τους. Ευχαριστούμε και το κόσμο». Για να προσθέσει ο Ισπανός τεχνικός: «Καλά νέα, σκόραραν οι επιθετικοί μας. Αγωνίστηκε ξανά ο Παρασκευά,. Πήγαν όλα καλά για την ομάδα μας. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για εμάς και δύσκολο».

Όσο για το βάθος που θα υπάρξει με την έλευση παικτών από μεταγραφές, είπε: «Πρέπει να αυξήσουμε τις επιλογές μας. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Δεν γίνονται προγνωστικά στο πρωτάθλημα. Επιστρέφουν οι τραυματίες και μας δίνουν λύσεις, Όλοι χρειάζονται».

Μιλώντας για τους τραυματίες, σημείωσε: «Περιμένουμε τον Αλομέροβιτς και θα δούμε πότε θα επιστρέψει. Σουάρεθ και Τσακόν εκτός. Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί με τον Ροντέν. Ο Ρούμπιο είναι ένα δύσκολο θέμα με τα πλευρά του. Γκαρσία και Μιραμόν μάλλον θα είναι έτοιμοι για την συνέχεια».

Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν βλέπουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια, αλλά το ακριβώς επόμενο με τον ΑΠΟΕΛ. Η προσοχή είναι εκεί. Δυνατοί οι αντίπαλοι που ακολουθούν».

