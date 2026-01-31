Έπιασε... 13άρι η ΑΕΚ με πεντάρα και σε επαφή με την κορυφή

Ήταν το ακλόνητο φαβορί και το απέδειξε πειστικά η ΑΕΚ στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ένωση στην «Αρένα». Συνέτριψε την ουραγό Ένωση με 5-0 και πλησίασε στους δύο βαθμούς την πρωτοπόρο Ομόνοια που παίζει αύριο (01/02) απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα. Παράλληλα αύξησε τη διαφορά από την Πάφος FC στους έξι βαθμούς.

Με σοβαρότητα και αγωνιστική προσήλωση, δεν έδωσε δικαιώματα και πήρε μία πανεύκολη νίκη, τη 13η στο πρωτάθλημα.

Οι Καμπρέρα (18΄, 45΄) και Μπάγιτς (30΄, 75΄) σκόραραν από δύο γκολ και έφτασαν τα εφτά στο φετινό μαραθώνιο ενώ ο Αμίν (55΄) έγραψε επίσης το όνομά του, στον πίνακα των σκόρερ. Σε ένα παιχνίδι που δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

75΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Σκοράρει ο Μπάγιτς μετά από ασταθή απόκρουση του Παναγιώτου.

55΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Αμίν αφού έκανε ωραία ντρίμπλα, με αριστερό πλασέ, έστειλε την μπάλα στο πλεκτό του Παναγιώτου.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

45΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Kαμπρέρα από κοντά, μετά από γύρισμα του Αμίν, δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της.

30΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Mπάγιτς με ωραία ενέργεια και δεξί πλασέ, νικάει τον Παναγιώτου και διπλασιάζει τα τέρματα των κιτρινοπράσινων.

25΄ - Σκοράρει ο Μπάγιτς από κοντά αλλά το γκολ του ακυρώνεται ως οφσάιντ, απόφαση που επικυρώθηκε και από το VAR.

18΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Καμπρέρα πρόλαβε τους Παναγιώτου και Ιωάννου και με πλασέ άνοιξε το σκορ.

12΄ - Άτυχος ο Μπάγιτς καθώς το σουτ που επιχείρησε εντός περιοχής, σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Παναγιώτου.

Ξεκίνησε το ματς

ΑΕΚ: Παρασκευά, Εκπολό (46΄ Π. Ιωάννου), Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ (81΄ Λουκαίδης), Σαμπορίτ, Λέδες (46΄ Κυριάκου), Πονς (66΄ Γκονζάλες), Αμίν, Ιβάνοβιτς (66΄ Χάιρο), Καμπρέρα, Μπάγιτς

EΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Ιωάννου, Σιμονόφσκι, Κοσμάς (62΄ Κοζάρ), Κατσιαρής (78΄ Κόλσχαντ), Σ. Σολωμού, Ίμερι (46΄ Μουσελιάνι), Σέσκο, Κύζας (62΄ Καζάν), Δ. Σολωμού (46΄ Σάλκοβιτς), Έλα.

ΣΚΟΡΕΡ: 18΄, 45΄ Καμπρέρα, 30΄, 75΄ Μπάγιτς, 55΄ Αμίν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20΄ Μπάγιτς / 67΄ Σ. Σολωμού

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας