Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

Οι δύο ανακοινώσεις του Ολυμπιακού.

Με τη μαυροπράσινη φανέλα θα αγωνίζoνται ο Βίκτορ Κοβαλένκο και Χρίστος Γουίλερ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για Κοβαλένκο::

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνή Ουκρανού ποδοσφαιριστή Viktor Kovalenko, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

 Ο Viktor Kovalenko αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Το πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αγωνιζόταν με τη φανέλα του Άρη Λεμεσού, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε με τη Shakhtar Donetsk, όπου κατέγραψε 199 συμμετοχές, σημειώνοντας 32 γκολ και 12 ασίστ. Ακολούθως, αγωνίστηκε στη Serie A με τις ομάδες Empoli και Spezia Calcio, καταγράφοντας περισσότερες από 80 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει πανηγυρίσει 4 Πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα και 2 Super Cup στην Ουκρανία.

Παράλληλα, έχει αγωνιστεί σε περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με 24 εξ αυτών στο UEFA Champions League.

Καλωσορίζουμε τον Viktor Kovalenko στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».

Η ανακοίνωση για Γουίλερ:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή Χρίστου Γουίλερ (γεννημένος στις 29/06/1997), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Χρίστος Γουίλερ αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κυπριακό πρωτάθλημα.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στον Απόλλωνα Λεμεσού, την Καρμιώτισσα (ως δανεικός), την ΑΕΛ σε δύο διαφορετικές θητείες, τον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια 29ης Μαΐου, καταγράφοντας συνολικά δεκάδες συμμετοχές στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Καλωσορίζουμε τον Χρίστο Γουίλερ στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».

