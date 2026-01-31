ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

Έκλεισε και τυπικά η 4η προσθήκη στην ομάδα της Λάρνακας.

Ακόμη μία επιλογή στη μεσοεπιθετική γραμμή θα έχει από εδώ και μπρος ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και την προσθήκη του Αλεχάντρο Καρδέρο ο οποίος έχεται με τη μορφή δανεισμού από την Οβιέδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία με την Real Oviedo για την απόκτηση με δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, του Ισπανού μεσοεπιθετικού Alejandro Suárez Cardero.

Ο ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε με επιτυχία της απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

Ο Alejandro Suárez Cardero ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Real Oviedo (31 συμμετοχές, 2 γκολ). Έχει αγωνιστεί ως δανεικός στις CD Arenteiro (20 συμμετοχές, 1 γκολ) και CD Mirandes (18 συμμετοχές, 1 γκολ).

Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία».

