Με... άρωμα σούπερ η 11άδα της ΑΕΚ απέναντι στην Πάφο FC

Σημαντική έξοδος για την ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην Πάφο FC, μια ομάδα που ισοβαθμούν στους 37 βαθμούς.

Για την αρχική ενδεκάδα, ο τεχνικός των κιτρινοπρασίνων, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, επέλεξε στην αρχική ενδεκάδα τον Ανδρέα Παρασκευά, ο οποίος η μοναδική συμμετοχή του ήταν στον αγώνα του Σούπερ Καπ, όταν ήταν πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι δίνοντας τον τίτλο στην ομάδα του.

Aναλυτικά η ενδεκάδα:

Παρασκευά, Εκπολό, Ρομπέρζ, Σαμπορίτ, Λέδες, Μπάγιτς, Γκαρθία, Μιλίσεβιτς, Πονς, Μιραμόν, Καμπρέρα