Το παραδέχτηκε ο Ιδιάκεθ για την εμφάνιση της ομάδας του

Όπως ήταν φυσικό ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ, δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, αλλά μόνο από τη νίκη (2-1) κόντρα στην Ε.Ν.Υ. Τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και ο αντίπαλος είχε καλή παρουσία. Πήραμε μια δύσκολη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε την καλύτερη εμφάνιση, όμως είμαστε ικανοποιημένοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς, γιατί ήταν αυτό που χρειαζόμασταν. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξή του».