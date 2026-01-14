Οι αναφορές Ιδιάκεθ για τα τρία χαμένα ματς με Ομόνοια και το πέναλτι

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά την ήττα από την Ομόνοια και τον αποκλεισμό από το κύπελλο.

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για την νίκη και την πρόκριση. Ξέραμε πόσο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι, το γεγονός ότι δεχτήκαμε τόσο νωρίς γκολ μας δυσκόλεψε. Η Ομόνοια είναι πολύ καλή στις μεταβιβάσεις και αυτό μας δυσκόλεψε. Δεν καταφέραμε να μετουσιώσουμε κάποιες ευκαιρίες μας. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, μειώσαμε με Ρούμπιο. Δεν μπορέσαμε για κάτι περισσότερο. Μας στεναχωρεί που πέρσι πήραμε τον τίτλο και σήμερα δεν τα καταφέραμε. Συγκεντρωνόμαστε στους αγώνες πρωταθλήματος πλέον».

Για το γεγονός ότι δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι με την Ομόνοια στην τρέχουσα σεζόν: «Χωρίς τον κόσμο μας ήταν περίεργα σήμερα. Θα ήθελα να δω τη φάση του πέναλτι. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα τρία αποτελέσματα. Εδώ στο ΓΣΠ δεχτήκαμε γκολ από τα 40 μέτρα, στην Αρένα ήταν ισορροπημένο. Σήμερα δεχτήκαμε γκολ ενώ είχαμε την κατοχή. Η Ομόνοια και η Πάφος είναι από τις καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα».