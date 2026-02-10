Έχει το μέταλλο να μείνει στο... κυνήγι

Ήταν η 4η σερί νίκη των κιτρινοπράσινων στο πρωτάθλημα, που τους διατηρεί στο κυνήγι της πρωτοπόρου Ομόνοιας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία που δίνει αυτοπεποίθηση και δυναμική στο συγκρότημα του Ιδιάκεθ ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Μπορεί η ΑΕΚ να μην ενθουσίασε με την απόδοσή της, ωστόσο ήταν κυνική και πήρε την ουσία, με τις αλλαγές των Χάιρο και Ρόντεν (αγωνίστηκαν στο τελευταίο τέταρτο του ματς) να έχουν καταλυτικό ρόλο στη φάση επίτευξης του νικητήριου γκολ. O δεύτερος φάνηκε πόσο πολύ έλειψε το τελευταίο τρίμηνο λόγω σοβαρού τραυματισμού. Πρόκειται για έναν κομβικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος, εφόσον παραμείνει υγιής, αναμένεται να είναι καθοριστικός στην πορεία της ομάδας της Λάρνακας μέχρι την τελική ευθεία της κανονικής περιόδου και στα πλέι οφ. Ο 34χρονος διεθνής Σουηδός μέσος θεωρείται νέα «μεταγραφή».

Το κλειδί της επιτυχίας της ΑΕΚ ήταν η γρήγορη ισοφάριση στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου με τον Καμπρέρα (8ο φετινό γκολ στο πρωτάθλημα) αλλά και το γεγονός ότι κατάφερε να απορροφήσει με επιτυχία την πίεση που άσκησε ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, «κτυπώντας» προς το τέλος του αγώνα, σε ένα σημείο όπου ο αντίπαλος δεν είχε πολλά περιθώρια για να αντιδράσει. Ο Καμπρέρα αποχώρησε με ενοχλήσεις στα πλευρά και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Στα επόμενα οι νέοι

Ο Ιδιάκεθ παράταξε την ομάδα του με σύστημα 4-4-2, όπως και στο νικηφόρο εκτός έδρας ντέρμπι εναντίον της Πάφος FC πριν από τρεις αγωνιστικές. Τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Γκουρφίνγκελ, Καρδέρο και Μουντραζίγια, έμειναν στον πάγκο και θα κάνουν ντεμπούτο στα επόμενα παιχνίδια. Η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στο σαββατιάτικο εντός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας θα είναι οι Αλομέροβιτς (ήταν στον πάγκο με τον ΑΠΟΕΛ), Ρόντεν και οι νεοαποκτηθέντες. Δεν προλαβαίνει τον αγώνα της 22ης αγωνιστικής ο Εκπολό.