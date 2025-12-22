Μονόδρομος η... ομαλή προσγείωση

Η ομαλή προσγείωση στο κυπριακό πρωτάθλημα, μετά την τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, είναι το μεγάλο ζητούμενο για την ΑΕΚ. Οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να αφήσουν στην άκρη τους πανηγυρισμούς από τον τερματισμό τους στην πρώτη 8άδα της League Phase του Conference League και να επικεντρωθούν στον αποψινό (19.00) αγώνα με την επικίνδυνη ΑΕΛ στο κεκλεισμένων των θυρών «Αλφαμέγα» για τη 15η αγωνιστική. Να σημειωθεί πως η ομάδα της Λεμεσού παραμένει αήττητη τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος (τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες) και δείχνει ένα σαφώς βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο με τον Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο της. Ως εκ τούτου, η αποστολή της ΑΕΚ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η ομάδα κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στον ευρωπαϊκό αγώνα της περασμένης Πέμπτης. Από την πλευρά τους, οι Λαρνακείς, μετά και την τελευταία εντός έδρας ισοπαλία με την Ομόνοια αλλά και τις απρόσμενες απώλειες που είχαν πριν από τρεις αγωνιστικές με τον Ακρίτα Χλώρακας, δεν έχουν την πολυτέλεια για άλλες απώλειες βαθμών, εφόσον θέλουν να διατηρηθούν σε τροχιά πρωταθλητισμού. Για αυτό και το διπλό στη Λεμεσό αποτελεί μονόδρομο.

Το πλάνο του Ιδιάκεθ

Μετά το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης εναντίον της Σκεντίγια, θεωρείται βέβαιο ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, θα προβεί σε κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος στην ομάδα του. Θέση βασικού διεκδικούν με αξιώσεις οι Σαμπορίτ, Πονς, Καμπρέρα, Χάιρο και Αμίν. Οι δύο τελευταίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με τη Σκεντίγια καθότι ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενώ τιμωρημένος ήταν ο Πονς. Ως εκ τούτου, θεωρείται πολύ πιθανόν και οι τρεις να φορέσουν φανέλα βασικού στο σημερινό παιχνίδι. Αμφίβολος παραμένει ο Σουάρες.

Εκτός απροόπτου, η ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό (Π. Ιωάννου), Χάιρο, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ (Ρομπέρζ), Λέδες, Πονς, Ναούμ, Αμίν, Καμπρέρα (Μπάγιτς) και Ιβάνοβιτς. Θέση βασικού διεκδικεί και ο «χρυσός» σκόρερ της ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Conference League, Κάρολ Ανγκιέλσκι. Σε περίπτωση που προτιμηθεί ένας εκ των Νάλι ή Γκαρσία για να παίξει αριστερό μπακ, τότε, ο Χάιρο λογικά θα παίξει πιο μπροστά.