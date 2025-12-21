Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την παράδοση που τον θέλει νικητή στο τελευταίο ματς κάθε χρονιάς τα τελευταία 17 χρόνια και θα κάνει καλές γιορτές, μετά τη νίκη 2-0, αντί… 6-0, επί του Παναθηναϊκού.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει τη φετινή σεζόν, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, δεν ανακοίνωσε αποστολή πριν από το παιχνίδι, όμως η εικόνα του «ασπρόμαυρου» ρόστερ και οι απουσίες οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ έχουμε την επιστροφή Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα ξεκινήσει ο Κένι,, αριστερά ο Μπάμπα, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Κεντζιόρα και Βολιάκο είναι οι δύο διαθέσιμες λύσεις. Ο Ιταλός προφυλάχθηκε μεσοβδόμαδα, με δεδομένες τις απουσίες Μιχαηλίδη και Λόβρεν.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μεϊτέ–Οζντόεφ δεν «σπάει», με τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ρόλο επιτελικού. Στα άκρα, ο Ζίβκοβιτς επιστρέφει δεξιά και ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος Τάισον διατηρεί τη θέση του αριστερά.

Το μοναδικό πραγματικό δίλημμα για την ενδεκάδα αφορούσε τη θέση του φορ: Τσάλοφ ή Μύθου. Ο Ρώσος επιθετικός δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά τις αποδοκιμασίες στα τελευταία ματς, ωστόσο ελλείψει Γιακουμάκη παραμένει ο δεύτερος φορ του ρόστερ. Από την άλλη, ο νεαρός Ανέστης Μύθου προερχόταν από 90λεπτη συμμετοχή με τη Μαρκό στο Κύπελλο, κάτι που επίσης μπήκε στην εξίσωση, αλλά η επιλογή του Λουτσέσκου ήταν ο 18χρονος επιθετικός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις στην πράσινη ενδεκάδα. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Γεντβάι στο αρχικό σχήμα και τον Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας. Στο τέρμα ήταν ο Κότσαρης, αφού ο Λαφόν είναι στην εθνική του ομάδα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στόπερ οι Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά. Στα χαφ η τριάδα αποτελούμενη από Τσιριβέγια, Σιώπη και πιο μπροστά ο Μπακασέτας.

Δεξιά στην επίθεση ήταν ο Τετέ και αριστερά Ζαρουρί με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ, το 1-0 τον αδικούσε

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ντέρμπι με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του και το έκανε από πολύ νωρίς. Στο 5’, το γύρισμα του Γιάννης Κωνσταντέλιας προκάλεσε πανικό στην άμυνα του Παναθηναϊκός, ο Γεντβάι έδιωξε άτσαλα και το σουτ του Μεϊτέ κατέληξε άουτ, σε μια φάση που λειτούργησε περισσότερο ως προειδοποίηση. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ΠΑΟΚ αγρίεψε, πήρε τα ηνία του αγώνα και δεν τα άφησε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Ο Δικέφαλος δημιουργούσε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, κυρίως χτυπώντας συστηματικά τη δεξιά πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Τάισον και Κωνσταντέλιας περίμεναν υπομονετικά τον παίκτη που θα ακολουθήσει για να «σπάσουν» την μπάλα, βρίσκοντας συνεχώς χώρους. Στο 8’ η τύχη γύρισε την πλάτη στον ΠΑΟΚ: ο Ζίβκοβιτς άνοιξε δεξιά στον Τάισον, εκείνος μπήκε στη μικρή περιοχή, από τις κόντρες ο Οζντόεφ σούταρε, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κότσαρη και στη συνέχεια το σουτ του Μεϊτέ έξω από την περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, πέρασε σχεδόν ολόκληρο το ημίχρονο χωρίς επιθετική παρουσία. Η μοναδική του στιγμή ήρθε στο 40’, με το σουτ του Σφιντέρσκι που δεν άλλαξε την εικόνα. Στο ανασταλτικό κομμάτι, η επιλογή του Μπενίτεθ με τον Γεντβάι δεξιά απέναντι στον Τάισον αποδείχθηκε προβληματική, ειδικά από το 20’ και μετά, με τα 1vs1 να εξελίσσονται σε μόνιμο σημείο πίεσης για το «τριφύλλι».

Στο 22’ ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά το γκολ: ο Κωνσταντέλιας άνοιξε αριστερά στον Ζίβκοβιτς, η σέντρα ήρθε από δεξιά και ο Μύθου πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, με τον Κότσαρη να μπλοκάρει. Λίγο αργότερα, ο Τάισον συνέχισε να «πατά» καλύτερα στο χορτάρι της Τούμπας, δείχνοντας πως το γκολ ήταν θέμα χρόνου.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κρατήσει τους χαφ του ΠΑΟΚ μακριά από την περιοχή, όμως το build up του παρέμενε προβληματικό. Ο Δικέφαλος δεν πίεσε σταθερά ψηλά, πιθανότατα λόγω της επιφυλακτικότητας στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, όμως ακόμη κι έτσι είχε τον απόλυτο έλεγχο. Στο 36’, ο Τάισον πέρασε «σαν σταματημένο» τον Γεντβάι και γύρισε την μπάλα, με τον Μύθου να μην καταφέρνει να τη σπρώξει σε κενή εστία.

Προβάδισμα με Κωνσταντέλια

Το γκολ ήρθε τελικά στο 39’ και ήταν απολύτως αναμενόμενο. Μαγική προσπάθεια του Τάισον από αριστερά, πλασέ του Κωνσταντέλια με την μπάλα να κοντράρει στον πεσμένο Γεντβάι και να καταλήγει στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που δικαιούταν βάσει εικόνας, με τον Τάισον σε τρομερά κέφια και τον «Ντέλια» να φτάνει το τέταρτο γκολ του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με ακόμη μία μεγάλη στιγμή στο 44’, όταν ο Τάισον εξαπέλυσε φοβερή εκτέλεση και ο Κότσαρης έδιωξε σε κόρνερ, κρατώντας το σκορ στο 1-0. Ένα σκορ που, βάσει ευκαιριών και κυριαρχίας, άφηνε τον ΠΑΟΚ με την αίσθηση ότι έχασε την ευκαιρία να βάλει πιο γερά θεμέλια νίκης από το πρώτο ημίχρονο.

Ο τραυματισμός του Παβλένκα

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με μια δύσκολη και καθοριστική φάση. Στο 47’, η κάθετη του Νταβίντε Καλάμπρια έβγαλε τον Κάρολ Σφιντέρσκι στην πλάτη της άμυνας. Ο Πολωνός ήταν σε θέση οφσάιντ, πρόλαβε όμως να βάλει την προβολή και στη συνέχεια δεν φρέναρε με αποτέλεσμα έπεσε άσχημα πάνω στον Γίρι Παβλένκα, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ πέρασε ο Κωνσταντίνος Τσιφτσής, σε ένα σημείο που το ματς είχε ακόμη δρόμο.

Αγωνιστικά, η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Τάισον και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνέχισαν να εκθέτουν τη δεξιά πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκός, με τον Γεντβάι να μην μπορεί να ανταποκριθεί ούτε απέναντι στον έναν, ούτε απέναντι στον άλλον. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ό,τι ήθελε στο ξεκίνημα της φάσης που οδήγησε στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ.

Βρήκε και δεύτερο γκολ με Μύθου

Στο 53’, κόρνερ από αριστερά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Ανέστης Μύθου σηκώθηκε μπροστά από τον Πάλμερ-Μπράουν και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0. Ο Αμερικανός στόπερ βρέθηκε δίπλα του, χωρίς όμως να πηδήξει ή να τον παρενοχλήσει ουσιαστικά.

Η Τούμπα, όπως συνηθίζει, «γκαζώνει» τα παιδιά που βγάζει ο ΠΑΟΚ. Το έκανε στο παρελθόν με τον Τζόλη, τον Κούτσια, τον Τζίμα, τον Κωνσταντέλια και το έκανε ξανά. Στα 18 του χρόνια, ο Μύθου βρήκε δίχτυα σε ένα μεγάλο ντέρμπι, σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός έδειχνε εμφανή σημάδια πανικού.

Στα λεπτά που ακολούθησαν, ο Κωνσταντέλιας με την ίδια ντρίμπλα, μέσα σε διάστημα τριών λεπτών, πέρασε «σαν να μην υπάρχουν» τους μπακ του Παναθηναϊκού. Ο Κότσαρης όμως κράτησε το σκορ στο 2-0, σε ένα κρίσιμο δεκάλεπτο που μπορούσε να καθορίσει το εύρος της νίκης. Παρά την εικόνα, ο Μπενίτεθ επέλεξε να διατηρήσει τον Γεντβάι στο ματς.

Ηρωας ο Κότσαρης γλίτωσε από διασυρμό τον ΠΑΟ

Στο 60’, ο Κότσαρης είχε ακόμη μία τεράστια επέμβαση: φάουλ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Τόμας Κεντζιόρα και απόκρουση στη δεξιά γωνία. Δέκα λεπτά αργότερα, νέα μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Κάθετη του Ζίβκοβιτς, σκάψιμο του Κωνσταντέλια, απόκρουση του Κότσαρη και στη συνέχεια η προβολή του Μύθου σταμάτησε πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν, προ της εστίας.

Ο ΠΑΟΚ μπορούσε –και έπρεπε– να «τελειώσει» το ματς με τρίτο γκολ. Ο Κωνσταντέλιας και ο Μύθου το άξιζαν, όμως βρήκαν μπροστά τους έναν εξαιρετικό Κότσαρη, που γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από μεγαλύτερο σκορ. Στην αμέσως επόμενη φάση, οι «πράσινοι» απείλησαν με τον Πάντοβιτς, μετά από γλίστρημα του Βολιάκο, σε μια από τις ελάχιστες στιγμές που ο ΠΑΟΚ ένιωσε κίνδυνο στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Κότσαρης συνέχισε το βιολί του. Εντυπωσιακή απόκρουση στο σουτ του Κένι, απίστευτη εκτίναξη και απόκρουση στη βολίδα του Τάισον. Στο 84’ νέα ευκαιρία με τον Ζίβκοβιτς.

MVP: Το δίδυμο Κωνσταντέλιας – Τάισον έκανε ότι ήθελε την άμυνα του Παναθηναϊκού.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Άγαλμα στον Κότσαρη θα πρέπει να κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο πράσινος «κίπερ» γλίτωσε από διασυρμό την ομάδα του.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Σε κάκιστη βραδιά ο Γεντβάι, κακοί και οι Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Κωνσταντέλιας θα έπρεπε να «τελειώσει» το ματς στο 70ο λεπτό… Απλά πράγματα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: O Βόσνιος elite, Ιρφάν Πελίτο, τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Σφιντέρσκι που βρήκε με τις τάπες τον Παβλένκα με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει και να τον βγάλει εκτός αγώνα. Στον ΠΑΟΚ ζήτησαν κόκκινη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Το ΠΑΟΚ-Κότσαρης έληξε… 2-0, αντί για 6-0. Ο ΠΑΟΚ διέσυρε τον Παναθηναϊκό και τον έστειλε στο -13 με ματς λιγότερο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο (77’ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (90’ Ιβανούσετς), Μύθου (76’ Τσάλοφ).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Γεντβάι (76’ Κώτσιρας), Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης (66’ Τσέριν), Μπακασέτας, Τετέ (89’ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (76’ Τζούρισιτς), Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς)

