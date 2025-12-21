«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

Μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στον πάγκο του Απόλλωνα, με νίκη 1-0 επί της Ε.Ν. Ύψωνα, ο Ερνάν Λοσάδα παρουσιάστηκε αποφασισμένος στις δηλώσεις του να πετύχει στην ομάδα της Λεμεσού.

Για τον αγώνα: «Το πιο σημαντικό ήταν οι τρεις βαθμοί. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είδα κάποια καλά πράγματα που βγήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δυσκολεύτηκε περισσότερο η ομάδα. Με μια στημένη φάση πήραμε τη νίκη και η ομάδα μπορεί να απολαύσει τη μικρή διακοπή».

Για το ότι θα υπάρχει σύγκριση με τον προκάτοχό του και η πίεση: «Είμαι εδώ γιατί η ομάδα ήθελε αλλαγή. Όσον αφορά την πίεση... δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αλλά είμαι Αργεντίνος. Μια χώρα που υπάρχει πίεση στο να γίνεις ποδοσφαιριστής αλλά και επαγγελματίας προπονητής. Όση περισσότερη πίεση τόσο το καλύτερο, αγαπώ την πίεση και την πρόκληση. Όταν υπάρχει αυτή η πίεση σημαίνει ότι ο Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα. Οι παίκτες μου θα παλέψουν για τους τίτλους και τα χρώματα του Απόλλωνα».

Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που εντόπισε: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και δημιουργικοί, δεν μετατρέψαμε τις φάσεις μας σε γκολ όμως. Στο δεύτερο πέσαμε. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε».

Για τις αλλαγές του: «Ο Γκαϊτάν διαθέτει ταλέντο και ποιότητα, σήμερα δεν ήταν στα καλύτερά του. Ο Μαρσελίνο ήταν πιο επιθετική επιλογή. Υπάρχει ποιότητα στον Απόλλωνα και θα δουλέψουμε».

Αν πιστεύει ότι η ομάδα του μπορεί να απορροφήσει τη νοοτροπία του: «Υπάρχει ποιότητα και μπορεί η ομάδα να παίξει στο στιλ μου».

Για μεταγραφές: «Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα συζητηθεί με τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή. Η νίκη είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο που έχασε τη μητέρα του».