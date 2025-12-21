Καλές πιθανότητες για την τρίτη φορά!

Ανέβηκε στη 15η θέση στην κατάταξη της UEFA η Κύπρος μετά την ολοκλήρωση της League Phase του Conference League. Πλέον, στο υπόλοιπο της σεζόν 2025-26 το ζητούμενο είναι η χώρα μας να παραμείνει σε αυτή τη θέση, ώστε την περίοδο 2027-28 να υπάρχουν πέντε ομάδας μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εάν επιτευχθεί αυτό, θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2014-15, όταν ο ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ αγωνίστηκαν στο Champions League και ο Απόλλωνας, ο Ερμής και η Ομόνοια στο Europa League. H δεύτερη ήταν την περίοδο 2022-23, με τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ να ξεκινούν στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, την Ομόνοια στο Europa League και τους ΑΠΟΕΛ και Άρη στο Conference League.