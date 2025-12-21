ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

Η Φιορεντίνα έφερε επιτέλους χαμόγελα στους οπαδούς της πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην Serie A μετά το εμφατικό 5-1 επί της Ουντινέζε των δέκα παικτών.

Ήταν πολλοί οι τέσσερις μήνες για την Φιορεντίνα... Οι Βιόλα, με ένα χείριστο ξεκίνημα στην Serie A, βίωναν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν είχαν ούτε μία νίκη για 15 αγωνιστικές και βρίσκονταν στον πάτο της βαθμολογίας και στο χείλος του γκρεμού της Serie B.

Στο «Αρτέμιο Φράνκι», για πρώτη φορά τη σεζόν 2025/2026 άφησε τους φιλάθλους -επιτέλους- γλυκιά γεύση. Το 5-1 απέναντι στην Ουντινέζε θα μπορούσε να είναι η αρχή για την Φιορεντίνα που εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από νωρίς και διέλυσε την αντίπαλό της.

Ο Οκόγιε στο 8' αποβλήθηκε για την Ουντινέζε, με τους Μαντράγκορα (21'), Γκούντμουντσον (42') και Εντούρ (45+5') να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ακολούθησε η ντοπιέτα του Κιν (56', 68'), ενώ το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους έβαλε ο Σολέτ. Βήμα σωτηρίας για την Φιορεντίνα που έφτασε τους 9 βαθμούς και ανάσανε.

Στα άλλα ματς, η Τορίνο πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Σασουόλο (0-1) και την άφησε μακριά από το κυνήγι των ευρωπαϊκών θέσεων. Ισόπαλες 2-2 ήρθαν Κάλιαρι και Πίζα.

gazzetta.gr

Διαβαστε ακομη