Τρομερή και περήφανη!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΚ διαπρέπει στην Ευρώπη και αποκομίζει όλα τα ωφελήματα που προσφέρει

Περήφανη και ξακουστή σ’ όλη την Ευρώπη έκανε τη Λάρνακα κι ευρύτερα το κυπριακό ποδόσφαιρο η τρομερή ΑΕΚ του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Η ιστορική (απευθείας) πρόκρισή της στους 16 του Conference League πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο της. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη διάκριση κι επιτυχία για τον σύλλογο της Λάρνακας, με πολλαπλά οφέλη, οικονομικά και αγωνιστικά. Το, δε, πρεστίζ του συλλόγου ανέβηκε κατακόρυφα. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό τον ερχόμενο Μάρτιο, έχοντας βλέψεις να προχωρήσει, γιατί όχι, ακόμα πιο μακριά στη διοργάνωση. Στους «16» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σίγμα, Ζρίνσκι, Λωζάνη ή Κρίσταλ Πάλας. Οι τέσσερις πιθανοί αντίπαλοί της θα καταρτιστούν σε ζευγάρια στην κλήρωση των πλέι οφ στις 16 Ιανουαρίου. Οι κιτρινοπράσινοι έγραψαν νέα, λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία τους.

Στο 200ό ιστορικό επίσημο παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) που έδωσαν στην «Αρένα» από την ημέρα των εγκαινίων του γηπέδου (τον Οκτώβριο του 2016), πέτυχαν τεράστιο θρίαμβο, κερδίζοντας τη Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας (1-0), εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League.

Εντυπωσιακά επιτεύγματα

Τα στατιστικά της ΑΕΚ μέσα στην έδρα της είναι άκρως θετικά, αφού μετρά συνολικά 124 νίκες, 48 ισοπαλίες και 28 ήττες. Επίσης, τα φετινά επιτεύγματά της στην Ευρώπη είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό από τις 10 περασμένου Ιουλίου με αντίπαλο την Παρτιζάν Βελιγραδίου για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Έκτοτε αγωνίζεται ανελλιπώς. Στην Ευρώπη έδωσε συνολικά 14 αγώνες, αριθμός που αντιστοιχεί μ’ ένα μίνι πρωτάθλημα. Οκτώ παιχνίδια ήταν στα πλαίσια των προκριματικών γύρων του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ τα υπόλοιπα έξι ήταν για τη League Phase του Conference League, όπου η ΑΕΚ κατάφερε να παραμείνει αήττητη. Εκτός από την ΑΕΚ, μόνο το Στρασβούργο και η Ρακόφ δεν δέχθηκαν ήττα στη φάση της League Phase. Ο συνολικός ευρωπαϊκός απολογισμός είναι 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Σ’ αυτό το ευρωπαϊκό οδοιπορικό το συγκρότημα του Ιδιάκεθ σκόραρε 18 τέρματα (εξαίρεση αποτελούν τα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Παρτιζάν) και δέχθηκε 14. Στη League Phase δέχθηκε μόνο ένα γκολ, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τη Χάκεν στη Σουηδία (7-1). Επιτεύγματα ασύλληπτα και αδιανόητα για μια κυπριακή ομάδα.

Πρώτος ο Ανγκιέλσκι

Ο «χρυσός» σκόρερ της ΑΕΚ στον προψεσινό αγώνα με τη Σκεντίγια,  Κάρολ Ανγκιέλσκι, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή της πορεία, με τρία γκολ. Ο Πολωνός φορ σκόραρε σε βάρος της Λέγκια, της Μπραν και της Σκεντίγια. Άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει από δύο τέρματα. Αυτοί είναι οι Πονς, Τσακόν, Γκαρσία, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Δίχτυα στην Ευρώπη είδαν, επίσης, οι Ρόντεν, Καμπρέρα, Μιλίτσεβιτς και Ρούμπιο, ενώ το γκολ σε βάρος της Χάκεν καταγράφηκε ως αυτογκόλ. Η ΑΕΚ είχε 10 διαφορετικούς σκόρερ μέχρι τώρα στο φετινό ευρωπαϊκό της οδοιπορικό. 

