ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tελευταία πράξη του 2025 στη Super League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tελευταία πράξη του 2025 στη Super League

Το σημερινό (20/12) μενού στο πρωτάθλημα της Ελλάδας

Η Super League ολοκληρώνεται για το 2025 με τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής, το σημερινό... «πιάτο» της οποίας περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να έχει εντός έδρας αποστολή.

Μετά την εξασφάλιση του άτυπου τίτλου του «πρωταθλητή χειμώνα» και της πρώτης θέσης στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει το 2025 στην κορυφή, καθώς υποδέχεται την Κηφισιά. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να μένει στο 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου - πρώτη απώλεια βαθμών μετά από επτά σερί νίκες - ενώ κι η Κηφισιά έρχεται από ισοπαλία, επίσης «λευκή», με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και τη διατήρησε στην οκτάδα.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει τον Άρη, με τις δυο ομάδες σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση. Οι Αρκάδες συμπλήρωσαν έξι αγωνιστικές αήττητοι (2-4-0) υπό τις οδηγίες του Κρις Κόουλμαν ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν μόλις μια νίκη στα δέκα τελευταία ματς (πέντε ισοπαλίες, τέσσερις ήττες), με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο. Σε παρόμοια κατάσταση είναι Βόλος και Παναιτωλικός που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ζόρισε μέχρι τέλους τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο αλλά έπεσε από την τετράδα. Τα «καναρίνια», μετά από καλά αποτελέσματα κι εμφανίσεις με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, διασύρθηκαν από την ΑΕΚ (0-5) στο Αγρίνιο κι έχασαν την ευκαιρία να μπουν στα Play Off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:  

 
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Άρης
18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Παναιτωλικός
20:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - ΑΕ Κηφισιά
 
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ατρόμητος
19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - ΟΦΗ
 
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξάφνιασε ο Αρτέτα με την απάντησή του σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουρνιέ: «Όταν παίζεις σκ@@ά, δέχεσαι κριτική»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπορεί να ανάψει και πάλι την σπίθα;

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Tελευταία πράξη του 2025 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Παραμένει στη Β΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων η Εθνική μας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου και Αντώνης Παπαδόπουλος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποστολή εξετελέσθη και τώρα Εθνικός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χάλκινο μετάλλιο για Ποερό στο Παγκόσμιο της Βιλαμούρα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ΚΟΑ βράβευσε τους αθλητές/τριες των Σχεδιασμών Επιβράβευσης και Προοπτικής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψιασμένος, για το οκτώ στα οκτώ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Για να μην σφίξει κι άλλο η θηλιά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέταρτος σε καμπ στη Λανζαρότε ο Παύλος Κοντίδης, στον τελευταίο αγώνα για το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις από Κύπρο και εξωτερικό (20/12)

TV

|

Category image

Ο Σαλάχ απολογήθηκε σε όλους στη Λίβερπουλ: «Συγγνώμη αν επηρέασα την ομάδα…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ, Σάσα και Φουρνιέ έκαναν τη Βιλερμπάν... να πληρώσει τα σπασμένα του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη