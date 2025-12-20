ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου και Αντώνης Παπαδόπουλος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου και Αντώνης Παπαδόπουλος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αγώνες αρχίζει σήμερα η 15η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 17:00 στο Αλφαμέγα ο Άρης Λεμεσού υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.18 στη νίκη του Άρη, 6.60 στην ισοπαλία και 14.50 στην νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.35 και το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 2.27.

Την ίδια ώρα στο Τάσος Μάρκου η ΕΝΠ αντιμετωπίζει τον Ακρίτα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 5.00 στη νίκη της ομάδας του Παραλιμνίου, 3.55 στην ισοπαλία και 1.70 στην επικράτηση της ομάδας της Χλώρακας. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ δίνεται στα 2.20 και η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο στα 2.12.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις 19:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ανόρθωση τίθεται αντιμέτωπη απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.67 στη νίκη της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια, 3.70 στην ισοπαλία και 5.10 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή. Το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα δίνεται στα 2.57 και το να υπάρξει αυτογκόλ στα 11.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξάφνιασε ο Αρτέτα με την απάντησή του σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουρνιέ: «Όταν παίζεις σκ@@ά, δέχεσαι κριτική»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπορεί να ανάψει και πάλι την σπίθα;

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Tελευταία πράξη του 2025 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Παραμένει στη Β΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων η Εθνική μας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου και Αντώνης Παπαδόπουλος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποστολή εξετελέσθη και τώρα Εθνικός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χάλκινο μετάλλιο για Ποερό στο Παγκόσμιο της Βιλαμούρα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ΚΟΑ βράβευσε τους αθλητές/τριες των Σχεδιασμών Επιβράβευσης και Προοπτικής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψιασμένος, για το οκτώ στα οκτώ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Για να μην σφίξει κι άλλο η θηλιά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέταρτος σε καμπ στη Λανζαρότε ο Παύλος Κοντίδης, στον τελευταίο αγώνα για το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις από Κύπρο και εξωτερικό (20/12)

TV

|

Category image

Ο Σαλάχ απολογήθηκε σε όλους στη Λίβερπουλ: «Συγγνώμη αν επηρέασα την ομάδα…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ, Σάσα και Φουρνιέ έκαναν τη Βιλερμπάν... να πληρώσει τα σπασμένα του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη