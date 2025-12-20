ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποψιασμένος, για το οκτώ στα οκτώ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Υποψιασμένος, για το οκτώ στα οκτώ

Να κάνει ο ίδιος το καθήκον του αναμένοντας τα αποτελέσματα των υπολοίπων

Ο Άρης, με το διπλό επί του Απόλλωνα, «απάντησε» με πειστικό τρόπο πως είναι παρών στη μάχη του τίτλου και, επιστρέφοντας στην έδρα του, θέλει να συνεχίσει το αλάνθαστο σερί του. Εκεί όπου μετρά εφτά στα εφτά. Το απόγευμα (17:00) υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου και στόχος είναι ασφαλώς η νίκη, που στη χειρότερη περίπτωση θα τον κρατήσει με το τέλος της 15ης αγωνιστικής στο -5 από την κορυφή.

Είναι ανώτερη ομάδα ποιοτικά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν απαιτείται ιδρώτας για να πάει το ζητούμενο. Τα «περιστέρια» στον α΄ γύρο τού έβγαλαν το… λάδι αφού βρήκε γκολ στο 90+8΄και άρα ξέρει από πρώτο χέρι πως, αν δεν πάρει σοβαρά την αναμέτρηση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να την πατήσει. 

Ο Άρτζομ Ράτζκοφ έχει μία σημαντική επιστροφή, αυτήν του Γκόλντσον, όμως το Κόπα Άφρικα τού στερεί τέσσερις ποδοσφαιριστές. Οι Γιαγκό, Μουσούντα, Μπουράν και Καλούλου δεν υπολογίζονται και μάλιστα πρόκειται για παίκτες που παίζουν στον μεσοαμυντικό χώρο, μειώνοντας τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χριστουγεννιάτικο… μπουρλότο, γκέλαρε με Κηφισιά ο Ολυμπιακός!

Ελλάδα

|

Category image

Με ανατροπή στη Λειψία σκαρφάλωσε τρίτη η Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισοπαλία στη «σούπα» για Λάτσιο και Κρεμονέζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Τότεναμ στο Λονδίνο με τους φορ της η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμούρ: «Χωρίς ποιότητα δύσκολο να κερδίσεις - Δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτη της διαφοράς με 5 ή 7 χιλιάρικα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η βαθμολογία μετά την πρώτη δόση της τελευταίας στροφής του 2025

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόραρε και αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Ίσακ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαφορετικό παιχνίδι, ίδιος ο στόχος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κωστή: «Θέλαμε να κερδίσουμε, είμαστε απογοητευμένοι»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Ανόρθωση - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ούτε τώρα η Ανόρθωση, κάνει Χριστούγεννα στη ζώνη του υποβιβασμού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χαμός στην Αγγλία: Πήγαν να κάνουν ντου στον Λάμπαρντ οι παίκτες της Σαουθάμπτον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφριξε ο Τιμούρ, τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο κι άλλη μία στο 53΄

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Σιαμπάνη σε τροχιά τετράδας ο Βόλος

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημα... ξανά στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη