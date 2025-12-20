Υποψιασμένος, για το οκτώ στα οκτώ

Ο Άρης, με το διπλό επί του Απόλλωνα, «απάντησε» με πειστικό τρόπο πως είναι παρών στη μάχη του τίτλου και, επιστρέφοντας στην έδρα του, θέλει να συνεχίσει το αλάνθαστο σερί του. Εκεί όπου μετρά εφτά στα εφτά. Το απόγευμα (17:00) υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου και στόχος είναι ασφαλώς η νίκη, που στη χειρότερη περίπτωση θα τον κρατήσει με το τέλος της 15ης αγωνιστικής στο -5 από την κορυφή.

Είναι ανώτερη ομάδα ποιοτικά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν απαιτείται ιδρώτας για να πάει το ζητούμενο. Τα «περιστέρια» στον α΄ γύρο τού έβγαλαν το… λάδι αφού βρήκε γκολ στο 90+8΄και άρα ξέρει από πρώτο χέρι πως, αν δεν πάρει σοβαρά την αναμέτρηση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να την πατήσει.

Ο Άρτζομ Ράτζκοφ έχει μία σημαντική επιστροφή, αυτήν του Γκόλντσον, όμως το Κόπα Άφρικα τού στερεί τέσσερις ποδοσφαιριστές. Οι Γιαγκό, Μουσούντα, Μπουράν και Καλούλου δεν υπολογίζονται και μάλιστα πρόκειται για παίκτες που παίζουν στον μεσοαμυντικό χώρο, μειώνοντας τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.