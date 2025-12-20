Αποστολή εξετελέσθη και τώρα Εθνικός

Με απολογισμό οκτώ βαθμών, μετρώντας δύο νίκες, δυο ισοπαλίες και δύο ήττες, η Ομόνοια τερμάτισε στη 18η θέση της βαθμολογίας στη League Phase του Conference League και πλέον περιμένει αντίπαλο στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης. Το επόμενο εμπόδιο των πρασίνων θα είναι η Ριέκα ή η Φιορεντίνα, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιανουαρίου.

Η κατάληξη της League Phase για την Ομόνοια κρίνεται επιτυχημένη. Ο Χένινγκ Μπεργκ από την αρχή των αγώνων έδειξε με τις επιλογές του πως ναι μεν ρίχνει το βάρος στο πρωτάθλημα αλλά θέλει παράλληλα η ομάδα να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό βαθμών για να προκριθεί στο Conference League. Συνεπώς, με την ομάδα να είναι κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα και ήδη στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο στόχος έχει επιτευχθεί.

Από εκεί και πέρα, το Conference League περνά για λίγο στην άκρη, με την ομάδα να στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και δη στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 με τον Εθνικό, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στο ΓΣΠ (22/12, 19:00). Η Ομόνοια στοχεύει μόνο στη νίκη μέσω της οποίας θα επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, κάτι που θα της δώσει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Πάφο ή να την αυξήσει από την ΑΕΚ ή ακόμα και τα δύο, ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Θυμίζουμε πως η Πάφος φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΚ φιλοξενείται από την ΑΕΛ.

Στα θετικά που άφησε η ήττα από τη Ρακόφ είναι η επιστροφή στην αγωνιστική δράση του Ράιαν Μαέ. Ο επιθετικός των πρασίνων έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και είναι έτοιμος να μπει και πάλι στην εξίσωση. Σταδιακά θα επιστρέψει και στην αρχική εντεκάδα δίνοντας ξανά την ευκαιρία στον προπονητή του να βασιστεί πάνω του όσον αφορά το σκοράρισμα.