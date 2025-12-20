Ο ΚΟΑ βράβευσε τους αθλητές/τριες των Σχεδιασμών Επιβράβευσης και Προοπτικής

Το παρόν και το μέλλον του κυπριακού αθλητισμού τίμησε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στην εκδήλωση βράβευσης του Σχεδιασμού Επιβράβευσης Διεθνών Διακρίσεων Αθλητών και Προπονητών και του Εθνικού Σχεδιασμού Προοπτικής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία».

Στην εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, παρέστησαν η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, ο Επιθεωρητής Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΝ Άγγελος Αγγελίδης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, πρώην Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. του ΚΟΑ, καθώς και εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών και άλλων αθλητικών φορέων.

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας χαιρέτισε την εκδήλωση ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης: «Ο Σχεδιασμός Επιβράβευσης είναι ένας θεσμός που αντανακλά την προσήλωση της Πολιτείας στην ενίσχυση της αριστείας και στη δίκαιη ανταμοιβή των αθλητών μας για όσα προσφέρουν στην πατρίδα. Φέτος ο Σχεδιασμός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ενσωματώνει την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για εξίσωση αρτιμελών και μη αρτιμελών αθλητών. Μία απόφαση που προάγει την ισότητα και ίση μεταχείριση και ενισχύει την αξιοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό το ποσό των €916.974 θα δοθεί σε 17 αθλητές και αθλήτριες, καθώς και στους προπονητές τους, ως επιβράβευση για τις σπουδαίες επιτυχίες τους μέσα στο 2024». Αναφερόμενος στον Σχεδιασμό Προοπτικής είπε: «Αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα μας για το αύριο, η απόδειξη ότι ο κυπριακός αθλητισμός έχει μέλλον, δύναμη και προοπτική».

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου εξήγησε πως «ο Σχεδιασμός Επιβράβευσης Διεθνών Διακρίσεων Αθλητών και Προπονητών αποτελεί μετονομασία του Σχεδιασμού Χαριστικών Παροχών. Είναι παροχές που έχουν κερδίσει δικαιωματικά, με την αξία τους. Γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού αποφάσισε όπως ο Σχεδιασμός μετονομαστεί σε Επιβράβευση Διεθνών Διακρίσεων Αθλητών και Προπονητών. Γιατί είναι αυτό ακριβώς, επιβράβευση!» και πρόσθεσε: «Σήμερα τιμούμε όλους εσάς που μας γεμίζετε με ξεχωριστή υπερηφάνεια κάθε φορά που σηκώνετε ψηλά τη σημαία της πατρίδας μας, αλλά και τα νεαρά ταλέντα μας που ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους για να πετάξουν».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Προγραμμάτων και Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Κάλλη Χατζηιωσήφ σημείωσε: «Η διεύρυνση της βάσης της αθλητικής πυραμίδας είναι αδιαμφισβήτητα η μοναδική οδός για την κορυφή. Και όσο μεγαλύτερη ποσοτικά είναι η βάση, αποτελούμενη από νεαρά ταλέντα, τόσο μεγαλύτερη σε ποιότητα η κορυφή της πυραμίδας. Εκεί στην κορυφή «κατοικούν» οι πρωταθλητές μας, οι άριστοι των αρίστων».

Εκ μέρους των αθλητών/τριών μίλησε η τρις χρυσή παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, η οποία στάθηκε στην εξομοίωση αρτιμελών και μη αρτιμελών αθλητών. «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και χαρούμενη που βρίσκομαι ανάμεσα σας. Λίγο πριν τα 40 μου χρόνια νιώθω ότι βιώνω μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου», είπε αρχικά και αφού ανέφερε ένα παράδειγμα από το ξεκίνημα της καριέρας της το 2002, σημειώνοντας: «23 χρόνια μετά και μετά από πολλούς προσωπικούς μου αγώνες έχω την τιμή, την συγκίνηση και την υπερηφάνεια να βρίσκομαι εδώ σήμερα που η Πολιτεία εξισώνει τους αθλητές με αναπηρία με τους αρτιμελείς. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Πολιτεία γι’ αυτή την απόφαση».

Οι αθλητές/τριες και οι προπονητές του Σχεδιασμού Χαριστικών Παροχών για το 2024:

Παύλος Κοντίδης-Γιόζο Γιάκελιτς

Ντένις Ταραντίν-Αλεξέι Τσιμπίζοφ

Μάριος Γεωργίου-Παναγιώτης Πετρίδης

Ηλίας Γεωργίου-Παναγιώτης Σιήππης

Σωκράτης Πηλακούρης-Δημήτρης Άγγονας

Μιχάλης Χαρή-Δημήτρης Άγγονας

Γιώργος Άγγονας-Γιώργος Γεωργιάδης

Κάλια Αντωνίου

Κωνσταντίνα Γεωργίου-Μιχάλης Χατζηιωάννου

Μίλαν Τραΐκοβιτς-Αντώνης Γιαννουλάκης

Ελένα Κουλιτσένκο

Σοφία Ασβεστά-Μαριλένα Πάγκαλου

Βέρα Τουγκολόκοβα-Χρυσταλλένη Τρικωμίτη

Άντρη Ελευθερίου-Ντιάνα Τσιούβικα

Καρολίνα Πελενδρίτου-Στέλιος Κακαβογιάννης

Μαρία Μάρκου-Δημήτρης Ιωάννιδης

Βίκτωρας Πενταράς-Ηλίας Αγαπίου