Σημαντικό κριτήριο για το πού βαδίζει...

Ο ΑΠΟΕΛ πηγαίνει στην Πάφο στοχεύοντας τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, έχοντας απέναντί του την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία είναι και η πρωτοπόρος στον βαθμολογικό πίνακα. Ο αγώνας της Κυριακής (21/12, 19:00) αποτελεί και κριτήριο για το μέχρι πού μπορεί να φθάσει ο ΑΠΟΕΛ. Αν καταφέρει να κερδίσει, τότε θα δικαιούται να θέσει μεγάλους στόχους ενόψει της συνέχειας του β’ γύρου και των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων, Πάμπλο Γκαρσία, είδε με ικανοποίηση τον Ντάλσιο να προπονείται κανονικά κι εκτός απροόπτου αύριο θα τον δούμε στο αρχικό σχήμα και θα τοποθετηθεί στη μεσαία γραμμή μαζί με τους Ρόσα και Μάγιερ. Από εκεί και πέρα, στη διάθεση του Ουρουγουανού θα βρίσκεται μάλλον και πάλι ο Μαρκίνιος, που στον προηγούμενο αγώνα είχε τεθεί εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Υπάρχουν πιθανότητες για να συμπεριληφθεί ξανά στα πλάνα ο Πιέρος Σωτηρίου, αλλιώς θα είναι σε θέση να αγωνιστεί μετά τις διακοπές για τα Χριστούγεννα. Αμφίβολος είναι ο Σατσιάς, καθώς και ο Μπρόρσον, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κόσμος γι’ άλλη μια φορά εξάντλησε τα εισιτήρια που του αναλογούσαν για τον αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης» κι έτσι η στήριξη από την κερκίδα θεωρείται δεδομένη.