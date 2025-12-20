ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντικό κριτήριο για το πού βαδίζει...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικό κριτήριο για το πού βαδίζει...

Ένα ματς για τον ΑΠΟΕΛ με μεγάλη σημασία για τη συνέχεια

Ο ΑΠΟΕΛ πηγαίνει στην Πάφο στοχεύοντας τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, έχοντας απέναντί του την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία είναι και η πρωτοπόρος στον βαθμολογικό πίνακα. Ο αγώνας της Κυριακής (21/12, 19:00) αποτελεί και κριτήριο για το μέχρι πού μπορεί να φθάσει ο ΑΠΟΕΛ. Αν καταφέρει να κερδίσει, τότε θα δικαιούται να θέσει μεγάλους στόχους ενόψει της συνέχειας του β’ γύρου και των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων, Πάμπλο Γκαρσία, είδε με ικανοποίηση τον Ντάλσιο να προπονείται κανονικά κι εκτός απροόπτου αύριο θα τον δούμε στο αρχικό σχήμα και θα τοποθετηθεί στη μεσαία γραμμή μαζί με τους Ρόσα και Μάγιερ. Από εκεί και πέρα, στη διάθεση του Ουρουγουανού θα βρίσκεται μάλλον και πάλι ο Μαρκίνιος, που στον προηγούμενο αγώνα είχε τεθεί εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.  

Υπάρχουν πιθανότητες για να συμπεριληφθεί ξανά στα πλάνα ο Πιέρος Σωτηρίου, αλλιώς θα είναι σε θέση να αγωνιστεί μετά τις διακοπές για τα Χριστούγεννα. Αμφίβολος είναι ο Σατσιάς, καθώς και ο Μπρόρσον, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κόσμος γι’ άλλη μια φορά εξάντλησε τα εισιτήρια που του αναλογούσαν για τον αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης» κι έτσι η στήριξη από την κερκίδα θεωρείται δεδομένη. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτό που φταίει στον Εθνικό και το ματς με την Ομόνοια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Εξετάζει την περίπτωση Γένσεν ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Θέλει να το τελειώσει εμφαντικά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Ενδιαφέρον από Φιορεντίνα και Λάτσιο για τον Καλάμπρια»

Ελλάδα

|

Category image

Σημαντικό κριτήριο για το πού βαδίζει...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βλαχοδήμος: «Νιώθω καλά που είμαι σημαντικός για τη Σεβίλη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

To συνεχίζουν για ΑΕΚ και Ράφα Σίλβα

Ελλάδα

|

Category image

Τρομερή και περήφανη!

ΑΕΚ

|

Category image

Ξάφνιασε ο Αρτέτα με την απάντησή του σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουρνιέ: «Όταν παίζεις σκ@@ά, δέχεσαι κριτική»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπορεί να ανάψει και πάλι την σπίθα;

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Tελευταία πράξη του 2025 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Παραμένει στη Β΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων η Εθνική μας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου και Αντώνης Παπαδόπουλος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποστολή εξετελέσθη και τώρα Εθνικός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη