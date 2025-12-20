Φουρνιέ: «Όταν παίζεις σκ@@ά, δέχεσαι κριτική»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, με τον Εβάν Φουρνιέ να μιλά μετά το ματς στη Nova και να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην κριτική που δέχτηκε η ομάδα του μετά τις πρόσφατες κακές εμφανίσεις, τη συνέχεια αλλά και τον Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το αν επέστρεψε ο ήλιος ή αν πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα στον Ολυμπιακό: «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω τον ήλιο εδώ μέσα. Είναι καλή νίκη. Δεν είναι μυστικό πως έχουμε δυσκολίες τελευταία, αλλά αυτό δεν καθορίζει το ποιοι είμαστε ή την σεζόν μας. Οι δυσκολίες είναι καλές. Είναι απογοητευτικό να το περάσεις αυτό. Ποτέ δεν μου άρεσε η φράση "είναι μαραθώνιος, όχι κούρσα". Είναι μεγάλη σεζόν, αλλά το πρώτο ματς είναι το ίδιο σημαντικό με το τελευταίο. Οι νίκες και οι ήττες μετράνε το ίδιο στο ρεκόρ. Το πού θέλουμε να πάμε και το τι θέλουμε να πετύχουμε. Όλα είναι ακόμα δυνατά για εμάς. Πρέπει να αντιληφθούμε πως πρέπει να παίζουμε καλύτερα και πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε για να πετύχουμε. Κάποιες φορές μεγαλώνεις μέσα από τις δυσκολίες».

Για το πόσο εύκολη ήταν η νίκη και αν αυτό είναι καλό: «Είναι καλύτερο το να νικάς από το να χάνεις. Το να έχεις νίκες που όλοι σκοράρουν, παίζεις καλή άμυνα, χτίζεις αυτοπεποίθηση. Έχουμε τρία δύσκολα ματς και είναι καλό να νιώθουν οι παίκτες καλά για τον εαυτό τους».

Για το αν μπορεί να είναι turning point το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια: «Είναι υποθετική ερώτηση. Θα μπορούσε, μπορεί και όχι. Κάθε ματς είναι σημαντικό για εμάς. Κάθε ματς είναι ευκαιρία να πετύχουμε όσα θέλουμε. Οι στόχοι δεν αλλάζουν. Χάσαμε τρία συνεχόμενα παιχνίδια αλλά ο στόχος δεν αλλάζει. Πρέπει να δείξουμε πως είμαστε αυτή η ομάδα. Οι δυσκολίες είναι ευκαιρία να ενωθούμε και να βρούμε τον εαυτό μας».

Για το αν νιώθει πιο άνετα στο «2» ή το «3»: «Σε όλη μου την καριέρα παίζω ως σούτινγκ γκαρντ. Στην Ευρώπη θεωρούμαι μεγαλόσωμος. Μπορώ να τα κάνω όλα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πώς κουνάς τα κομμάτια και πώς τα ταιριάζεις. Το πιο σημαντικό είναι όταν είσαι στο παρκέ να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό και να επιτρέπεις και στους συμπαίκτες σου να το κάνει. Δεν έχω προτίμηση».

Για τον Μόντε Μόρις: «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε. Είχαμε μία προπόνηση 5v5 που έπαιξε. Δεν είχαμε πολλές εβδομάδες μαζί. Τον ξέρω από το ΝΒΑ γιατί έπαιξα απέναντί του. Ήταν τρομερός παίκτης στους Νάγκετς. Είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Είμαι σαν εσάς, περιμένω να δω τι θα κάνει. Είναι έμπειρος και θα μας βοηθήσει».

Για το ότι ο κόσμος φώναξε το όνομά του: «Νιώθω υπέροχα. Η κριτική είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Όταν φτάνεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και έχεις την προσοχή πάνω σου, θες να είσαι ηγέτης, το να δέχεσαι κριτική είναι κομμάτι αυτού. Πρέπει να δέχεσαι την κριτική. Όταν παίζεις καλά παίρνεις αγάπη, όταν παίζεις σκ@@ά, δέχεσαι κριτική. Ο κόσμος πάντα μας στηρίζει και το εκτιμάμε».

 

