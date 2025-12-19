Η UEFA «βγάζει το καπέλο» στην εντυπωσιακή ΑΕΚ

Η ΑΕΚ Λάρνακας γνώρισε την αποθέωση από την ίδια την UEFA για την εντυπωσιακή της παρουσία στη League Phase του Conference League. Με ανάρτησή της στα επίσημα κανάλια, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στάθηκε στην αήττητη πορεία των κιτρινοπράσινων, τονίζοντας τα εξαιρετικά αμυντικά τους στατιστικά και τη συνολική τους συνέπεια.

Αναλυτικά:

«Ένα φινάλε στην πρώτη 8άδα με 5 clean sheets και μόνο ΕΝΑ γκολ που δέχτηκε

Ήταν μια αξέχαστη league phase στο Κόνφερενς Λινγκ για την αήττητη ΑΕΚ Λάρνακας!»