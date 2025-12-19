ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Conference League: Όλες οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Conference League: Όλες οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Που συναντάμε ΑΕΚ, Ομόνοια και ΑΕΚ Αθηνών μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης

Δείτε πιο κάτω το πανόραμα του Conference League μετά την ολοκλήρωση της League Phase και τον δρόμο των 24 ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση μέχρι τον τελικό της Λειψίας.

Η League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε, με 24 από τις 36 ομάδες της διοργάνωσης να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Ανάμεσά τους η ΑΕΚ, η Ομόνοια και η ΑΕΚ Αθηνών. 

Αναλυτικά τα ζευγάρια των πλέι οφ:

Κουόπιο/Σκεντίγια vs Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ

Νόα/Ντρίτα vs Τσέλιε/Αλκμάαρ

Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς vs Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας

Γιαγκελόνια/Ομόνοια vs Φιορεντίνα/Ριέκα

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16:

Κουόπιο/Σκεντίγια ή Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο

Νόα/Ντρίτα ή Τσέλιε/Αλκμάαρ vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς ή Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Γιαγκελόνια/Ομόνοια ή Φιορεντίνα/Ριέκα vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Απομένουν δύο ακόμα κληρώσεις. Η πρώτη αφορά τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-24 και είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιανουαρίου. Από αυτή θα προκύψουν τα ζευγάρια των πλέι οφ, μέσα από τα οποία θα συμπληρωθούν οι οκτώ ομάδες που θα περάσουν στους 16.

Η δεύτερη κλήρωση θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των πλέι οφ, στις 27 Φεβρουαρίου. Εκεί θα μπει η ΑΕΚ που τερμάτισε στην 8η θέση, οι υπόλοιπες ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 1-8, καθώς και αυτές που θα περάσουν από τα ζευγάρια των πλέι οφ.

Σε αυτή την κλήρωση, η ομάδα του Ιδιάκεθ θα μάθει επιπλέον και το μονοπάτι της έως τον τελικό, εφόσον καταφέρει να προχωρήσει στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Conference League είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 27 Μαΐου στο στάδιο της Λειψίας.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους 16 του Conference League

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ Αθηνών

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγιεκάνο

Σαχτάρ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των πλέι οφ:

Λωζάνη

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Σαμσουνσπόρ

Τσέλιε

Αλκμάαρ

Φιορεντίνα

Ριέκα

Γιαγκελόνια

Ομόνοια

Νόα

Ντρίτα

Κουόπιο

Σκεντίγια

Ζρνίσκι

Σίγκμα Όλομουτς

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

