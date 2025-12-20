Παραμένει στη Β΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων η Εθνική μας

Κάποιες φορές, ό,τι αξίζεις και παλεύεις γι’ αυτό, η ζωή σού το δίνει, έστω και με λίγη καθυστέρηση! Μία ευχάριστη είδηση περίμενε τον πρόεδρο τής ΚΟΕΑΣ Περικλή Μάρκαρη, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, που αντανακλά σε ολόκληρο το οικοδόμημα τού κυπριακού στίβου. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, ενημέρωσε τον κ. Μάρκαρη, ότι η Εθνική μας ομάδα ανδρών κα γυναικών θα παραμείνει και στην επόμενη διοργάνωση στη Β΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2027, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αγώνων!!! Να βάλουμε την όλη κατάσταση σε μία σειρά...

Στο τέλος Ιουνίου τού 2025, στην πόλη Μάριμπορ τής Σλοβενίας, οι αθλητές και οι αθλήτριες τής Εθνικής μας Ομάδας πάλεψαν πάρα πολύ σκληρά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό (υπό τις περιστάσεις), καταλαμβάνοντας τη 14η θέση στη Β΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων σε σύνολο 16 χωρών, με 245,5 βαθμούς, που σήμαινε και τον υποβιβασμό μας στη Γ΄ Κατηγορία. Στη 13η σωτήρια θέση, κατετάγη η Σερβία, με 253 βαθμούς (-7,5β.), ενώ κάτω από την Κύπρο βρέθηκαν η Βουλγαρία (240,5β.) και η Λετονία (212β.).

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου έχει ανακοινώσει από το 2023, ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων τού 2027, θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Αγώνων, όπως είχε συμβεί και το 2023 στην Πολωνία. Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες είναι μία πολυαθληματική διοργάνωση, την ευθύνη τής οποίας έχουν οι Ολυμπιακές Επιτροπές κάθε ευρωπαϊκής χώρας και διεξάγεται υπό τη σκέπη των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών. Στις 27 Μαρτίου 2024, οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, υπό την προεδρία τού Σπύρου Καπράλου, ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, ότι η Πόλη θα φιλοξενήσει τούς 4ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες το 2027.

Επισημαίνουμε ότι... Με το τέλος τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων στη Β΄ Κατηγορία, τον Ιούνιο τού 2025, στην πόλη Μάριμπορ τής Σλοβενίας, η Τουρκία κατέλαβε την 4η θέση και δεν κατάφερε να ανέλθει στην Α΄ Κατηγορία. Όμως, βάσει των κανονισμών τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, η διοργανώτρια χώρα τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων θα πρέπει να αγωνίζεται στην Α΄ Κατηγορία. Έτσι, με πρόσφατη απόφαση τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, η Α΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων το 2027 θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη με 17 χώρες, δίνοντας την ευκαιρία στην Κύπρο να είναι η 16η στη Β΄ Κατηγορία!

Γνώστης τής συγκεκριμένης πρόνοιας είναι ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης, ο οποίος μερίμνησε άμεσα, ώστε η Εθνική μας ομάδα να πάρει τη θέση τής Τουρκίας στη Β΄ Κατηγορία. Με επιστολή προς τον Διευθυντή Διοργανώσεων τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κ. Βάντιμ Νιγκμάτοφ, αλλά και με προσωπικές επαφές που είχε με τους ιθύνοντες τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στο πρόσφατο συνέδριο στην πόλη Μπατούμι τής Γεωργίας, κατάφερε να πάρει την Παρασκευή (19/12/25) τη θετική ενημέρωση, ότι η Εθνική μας ομάδα θα βρίσκεται και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων τού 2027 στη Β΄ Κατηγορία!!! Το ζητήσαμε, το διεκδικήσαμε και το πετύχαμε!!!

Ένα τεράστιο μπράβο αξίζει σε όλα τα μέλη της κυπριακής αποστολής στο Μάριμπορ και ιδιαίτερα στους αθλητές και τις αθλήτριές μας, επειδή με τα αποτελέσματά τους και τις επιδόσεις τους, κατέκτησαν την 14η θέση, η οποία, όπως αποδείχθηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντική και θα μας δώσει την ευκαιρία να αγωνιστούμε ξανά στη Β΄ Κατηγορία, εκεί όπου πραγματικά ανήκουμε.

* Μοναδική επιφύλαξη είναι η εκκρεμότητα που απομένει, τής υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και της Κωνσταντινούπολης ως διοργανώτριας πόλης. Αυτό αναμένεται να γίνει στις αρχές τού 2026.