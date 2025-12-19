Διπλό για την Πετρολίνα ΑΕΚ μέσα στη Λεμεσό

Συνέχεια στην αήττητη της πορεία έδωσε η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία φθάνοντας στις 10 νίκες μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις, κέρδισε μέσα στο «Ν. Σολομωνίδης» τη γηπεδούχο TRIA EKA ΑΕΛ με 87-62.

Τη στιγμή που η ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στην αήττητη της πορεία, για την ΑΕΛ ήταν η πρώτη ήττα μετά από πέντε διαδοχικές νίκες.

Πολύ καλή η εμφάνιση της νικήτριας που προηγήθηκε στο ημίχρονο με 41-30 και είχε για κορυφαίο τον McKinnis (18 πόντοι – 33 βαθμοί).

Μετά το αρχικό 4-0 για την ΑΕΛ, η ΑΕΚ βρήκε τρόπο αντίδρασης και με σερί 7-2, προσπέρασε με 7-6.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν αρκετά δυνατοί στο ανασταλτικό κομμάτι και σε παραλληλισμό με τις λύσεις που εύρισκαν στην επίθεση, αύξαναν σταθερά τη διαφορά, της οποίας η τιμή, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, έφθασε στο +8 και με την ομάδα της Λάρνακας να έχει το προβάδισμα με 20-12.

Με 5-0 σερί για την ΑΕΛ, ξεκίνησε η 2η περίοδος και έτσι η γηπεδούχος έριξε τη διαφορά στο τρίποντο (20-17).

Όμως και πάλι στη συνέχεια η ΑΕΚ με κύριο όπλο τη δυνατή της άμυνα, περιόρισε και πάλι τις προσπάθειες της αντιπάλου της και βρίσκοντας λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, άνοιξε τη διαφορά στο +9 (29-20), κάτι που συνέβη στο 14`.

Η ΑΕΚ συνεχίζοντας να είναι καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου, άνοιξε τη διαφορά στο +14 (36-22).

Γενικά υπήρχε ένας αργός ρυθμός κατά τη 2η περίοδο, με την ΑΕΛ να καλείτο να βρει λύσεις στην επίθεση για να ρίξει τη διαφορά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου.

Ωστόσο σε αυτό το χρονικό σημείο η ΑΕΚ προηγήθηκε με 41-30.

Σε πιο γρήγορο ρυθμό ξεκίνησε η 3η περίοδος, με την ΑΕΛ να βρίσκει μεν περισσότερες λύσεις στην επίθεση, αλλά με την ΑΕΚ να συντηρεί σταθερά τη διαφορά πάνω από το +10.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η ΑΕΚ εξακολουθούσε να βρίσκει λύσεις κυρίως με τον McKinnis, τη στιγμή που για την ΑΕΛ, μόνο ο Flowers, έδινε τις λύσεις που χρειαζόταν η ομάδα του.

Όλα αυτά και ενώ στο 28` η διαφορά ανέβηκε στο +19 (63-44), πάντα για την ΑΕΚ, η οποία στο 30`, προηγήθηκε με 66-44, δηλαδή με +22.

Η ΑΕΚ παρέμενε σε ψηλά επίπεδα απόδοσης και στις αρχές της 4ης περιόδου και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φθάσει και στο +30 η τιμή της διαφοράς, όταν στο 34`, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 78-48.

Διαδικαστικά τα τελευταία χρονικά σημεία, μιας και τα πάντα είχαν κριθεί και έτσι η ΑΕΚ έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα,

Δεκάλεπτα: 12-20, 30-41, 44-66, 62-87.

TRIA ΕΚΑ ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου, Barthelemy 7 (1), Myles 17 (3), Flowers 29 (3), Taylor 6, Αρμακόλας, Μονιάτης, Κωνσταντίνου, Χριστοφίδης, Γεωργίου 3, Watts.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 11 (2), Cooper 13 (2), Nottage 4, McKinnis 18, Παντελή 5, Γιανναράς 10 (2), Βάρσος 6 (2), Ντοκλής, Λοϊζίδης, Παπαδόπουλος 3 (1), Hunt 17 (2), Diggs.