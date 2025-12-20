Μπορεί να ανάψει και πάλι την σπίθα;

Φιλοξενεί τον Ακρίτα σήμερα (17:00) η Ένωση και θέλει μόνο νίκη για χίλιους λόγους. Είναι η τελευταία της ευκαιρία για να κάνει νέο ξεκίνημα. Μπορεί να είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη αλλά κόντρα στον Ακρίτα θέλει να σπάσει επιτέλους το ρόδι να πετύχει την πρώτη της νίκη και να δείξει ότι δεν σήκωσε λευκή πετσέτα. Πρώτα και πάνω από όλα εκεί που όλοι την θεωρούν τελειωμένη θέλει μόνο νίκη με τον Ακρίτα για να ανάψει την σπίθα και την ελπίδα για ανάκαμψη.

Είναι πολλά τα θέλω

Μετά από 14 ολόκληρες αγωνιστικές θέλει να γευτεί για πρώτη φορά την χαρά της νίκης. Θέλει έστω και στην 15η αγωνιστική να πανηγυρίσει νίκη. Θέλει μία νίκη για να αλλάξει την ψυχολογία της. Θέλει να δώσει λίγη χαρά στον κόσμο της. Θέλει να κερδίσει τον Ακρίτα για να κάνει χαρούμενα Χριστούγεννα.

Το τελευταίο του Κοσμά

Σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργο Κοσμά στον πάγκο αφού θα προσληφθεί νέος προπονητής. Από αύριο αφήνει τον πάγκο και επιστρέφει στην θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Από την ημέρα που αντικατέστησε τον Κάρλος Φανγκέιρο μετράει μόνο ήττες. Για αυτό και ο Κοσμάς θέλει με χίλια να κερδίσει τον Ακρίτα, να σπάσει το ρόδι και να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στον βυσσινί πάγκο.

Μηδέν στο Τάσος Μάρκου

Μέσα στο Τάσος Μάρκου η Ένωση έχει μηδέν βαθμούς. Δεν έχει πάρει τίποτε. Μόνο ήττες. Να σημειωθεί πως για την Ένωση είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας. Προηγήθηκαν οι ήττες από Κράσαβα με 0-1 και Πάφο την προηγούμενη αγωνιστική με 0-2.

Πλάνο νίκης

Ο Γιώργος Κοσμάς ετοιμάζεται για να παρατάξει πλάνο νίκης. Αναμένεται πως θα παίξει επιθετικά για να σκοράρει. Έχει τις επιστροφές των Κράιντς και Δ. Σολωμού και θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Ερωτηματικό αποτελεί ο Ρισβάνης.