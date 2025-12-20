Χάλκινο μετάλλιο για Ποερό στο Παγκόσμιο της Βιλαμούρα

Εκπληκτικός ο Αιμίλιος Ποερός ο οποίος πραγματοποιώντας φοβερές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που έγινε στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Μία τεράστια διάκριση για τον νεαρό ιστιοπλόο μας ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στην κατηγορία ILCA 6 και ειδικά μετά τα χθεσινά και σημερινά αποτελέσματα, κατάφερε να πλασαριστεί στην 3η θέση και να κατακτήσει το χάλκινο που αποτελεί μία μοναδική και ξεχωριστή επιτυχία για τον ίδιο και την κυπριακή ιστιοπλοΐα.

Στην τελευταία ιστιοδρομία τερμάτισε στη 10η θέση, ενώ προηγήθηκε μία τρίτη, δυο τέταρτες θέσεις και μία έκτη θέση που στο τέλος της ημέρας τον ανέβασαν στο βάθρο με 63 βαθμούς ποινής και έκλεισε το 2025 με τον ιδανικότερο τρόπο. Το χρυσό κατέκτησε ο Αμερικανός David Coates και το αργυρό ο Τσέχος Jiri Tomes.