Ξάφνιασε ο Αρτέτα με την απάντησή του σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου

Ξάφνιασε με την απάντησή του ο Μικέλ Αρτέτα όταν του έγινε ερώτηση από δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με την Άρσεναλ.

«Ναι, αλλά πρόκειται για σήμερα. Και πολλά πράγματα πρέπει να συμβούν τους επόμενους μήνες για να το κερδίσω αυτό. Νομίζω ότι ένας προπονητής πρέπει να κερδίσει το δικαίωμα να είναι εδώ αύριο. Πολλά πρέπει επίσης να συμβούν τους επόμενους μήνες για να κερδίσει αυτό το δικαίωμα», ανέφερε ο Ισπανός.