To συνεχίζουν για ΑΕΚ και Ράφα Σίλβα

Στον… αφρό διατηρούν το θέμα Ράφα Σίλβα και ΑΕΚ Αθηνών οι Τούρκοι. Πρόσφατα υπήρξε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ, σύμφωνα με το οποίοι, οι «κιτρινόμαυροι», όπως και οι Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Αλ Αχλί, έχουν στη λίστα τους τον Πορτογάλο άσο.

Σήμερα, σε δημοσίευμα στο «fotomac», εμπλέκεται εκ νέου η Ένωση με τον μεσοεπιθετικό της Μπεσίκτας. «Παρακολουθείται στενά από ΑΕΚ, Κλαμπ Μπριζ και Μπενφίκα ο Ράφα Σίλβα, ο οποίος θέλει να φύγει από την Μπεσίκτας στα μέσα της σεζόν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ μεταφέρεται η πληροφορία ότι ο σύλλογος της Τουρκίας αξιώνει 15 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Πάντως, αυτό που προκύπτει εντός των συνόρων από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Ράφα Σίλβα στην ΑΕΚ.

O 32χρονος άσος έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας έως το καλοκαίρι του 2027. Τη φετινή σεζόν μετράει 16 συμμετοχές με 5 γκολ και 1 ασίστ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

