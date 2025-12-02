Ο Ε.Τ της ΑΕΚ αναφέρθηκε στην απώλεια κόντρα στον Ακρίτα κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ακυρωθέν γκολ στο 90+7΄.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την ισοπαλία κόντρα στον Ακρίτα: «Δεν θα ωραιοποιήσω την κατάσταση. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Θέλαμε να συνεχίσομε νικηφόρα αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Δεν βρεθήκαμε τυχαία πίσω στο σκορ. Ουσιαστικά αργήσαμε να αντιδράσουμε. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Σο 2ο ημίχρονο βάλαμε αρκετή πίεση και θεωρώ ότι στοίχησε το γεγονός ότι στο καλό μας διάστημα δεν τελειώσαμε τις φάσεις που είχαμε. Ήταν τελειώματα από το ένα μέτρο. Ψάξαμε το γκολ μέχρι το τέλος το τέλος, όταν σημειώθηκε το VAR πήρε τη χαρά μας πίσω. Οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Παίζουμε τώρα με τον Εθνικό που βάζει δύσκολα σε όλους. Πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να πάρουμε τη νίκη».

Για το ακυρωθέν γκολ στο 90+7΄: «Είναι ο ορισμός της οριακής φάσης. Όταν είναι για μερικά χιλιοστά ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι ήταν γκολ. Με όσους μιλώ από χθες το βραδύ, οι περισσότεροι βγάζουν την εικόνα ότι το γκολ είναι κανονικό. Όσες φορές το είδα, υπάρχουν συγκεκριμένες γωνίες και λήψεις που φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής μας καλυπτόταν».

Αν θα καταγγελθεί η διαιτησία: «Το συγκεκριμένο θέμα αφορά τη διοίκηση».

Για τα δεδομένα ενόψει Εθνικού: «Ο Καμπρέρα πήρε θέση στο αρχικό μετά από δυόμισι μήνες. Επιστρέφει ο Μιλίσεβιτς. Χάνουμε για μερικές βδομάδες τον Ρόντεν. Θα δούμε και την κατάσταση του Ρομπέρζ που αποχώρησε με πρόβλημα. Η παρουσία του στο παιχνίδι με τον Εθνικό θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη».