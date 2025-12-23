Αγκιέλσκι: «Δεν ξέρω αν ο προπονητής είναι δίκαιος – Σκέψεις για λύση συμβολαίου»

Ο Πολωνός επιθετικός στάθηκε στο γεγονός ότι, παρά τα κρίσιμα γκολ που έχει πετύχει ερχόμενος από τον πάγκο, δεν ανταμείβεται με ευκαιρίες στην ενδεκάδα.

Αναλυτικά κάποια από τα σημεία που ανάφερε:

Για το γκολ νίκης, που έδωσε πρόκριση στους 16 – Πάγκο στο ντέρμπι με την ΑΕΛ:

«Δεν θέλω να παραπονεθώ, αλλά δεν ξέρω αν ο προπονητής της ΑΕΚ είναι δίκαιος. Έρχομαι από τον πάγκο και δίνω στην ομάδα μια θετική ώθηση, σκοράρω ένα γκολ που αξίζει τρεις βαθμούς και μετά ξεκινάω τον επόμενο αγώνα ξανά στον πάγκο και δεν σηκώνομαι. Δεν χτίζεις έτσι εμπιστοσύνη και σχέσεις. Υπάρχει κάποια εναλλαγή στην ομάδα, αλλά δεν ισχύει πραγματικά για μένα. Νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε νέες προκλήσεις».

Για το συμβόλαιο του:

«Το συμβόλαιό μου με την ΑΕΚ λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και σιγά σιγά αρχίζω να προβληματίζομαι. Ίσως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή; Τη Δευτέρα, παίξαμε τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος της χρονιάς. Μπήκα ξανά για τα τελευταία λεπτά. Δείξε μου έναν χαρούμενο παίκτη που κάθεται στον πάγκο».

Αναφέρθηκε στον Καμπρέρα και στον Μπάγιτς τονίζοντας πως ο Ιδιάκεθ δεν είναι δίκαιος απέναντί του:

«Επαιξα περισσότερο το καλοκαίρι, όταν ο Καμπρέρα τραυματίστηκε, και στα προκριματικά του Europa League, σκόραρα γκολ εναντίον της Λέγκια και της Μπραν, και είχα μια ασίστ εναντίον της Τσέλιε. Στη συνέχεια, ο Καμπρέρα επέστρεψε, και τον Σεπτέμβριο έμεινα εκτός για τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο. Μετά την επιστροφή μου, ήμουν στον πάγκο. Και μέχρι στιγμής, δεν έχω παίξει σε δύο συνεχόμενους αγώνες με την αρχική ενδεκάδα. Στις 6 Δεκεμβρίου, σκόραρα το νικητήριο γκολ 2-1 εναντίον του Εθνικού, και μετά δεν ξεκίνησα βασικός εναντίον της Χάκεν της Σουηδίας. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν και δεν είναι δίκαιο, αλλά δεν μας αντιμετωπίζουν ισότιμα. Το νιώθω από πρώτο χέρι».

Αν μίλησε στον Βάσκο τεχνικό για τα παράπονά του:

«Δεν είμαι 20 χρονών για να πάω στον προπονητή και να ρωτήσω. Βλέπω τι συμβαίνει. Μπορώ να σκοράρω γκολ, μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, αλλά δεν είμαι εγώ που θα βάλω τον εαυτό μου στην ενδεκάδα. Μερικές φορές λένε ότι πρέπει να είσαι υπομονετικός, έτσι είμαι, αλλά περιμένω πολύ καιρό. Ο καθένας έχει ένα όριο στην αντοχή του και το έχω ήδη φτάσει. Όσο για τη συζήτηση με τον προπονητή, πριν από τον αγώνα του Αυγούστου με τη Λέγκια Βαρσοβίας, με ρώτησε για την ομάδα από τη Βαρσοβία, τους παίκτες, την πόλη και τους οπαδούς. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, ενώ ανάρρωνα από έναν τραυματισμό, με ρώτησε πότε θα επέστρεφα. Μετά το Super Cup εναντίον της Πάφου, με επαίνεσε που έβαλα ένα ωραίο γκολ. Αυτό ήταν όλο. Μετά υπήρξε μια μικρή ένταση στην προπόνηση. Μου έγινε φάουλ, δέχτηκα μια δυνατή κλωτσιά στον αχίλλειο τένοντα και ο προπονητής δεν αντέδρασε. «Τον επισήμανα ότι τέτοιες κινήσεις ενέχουν τον κίνδυνο τραυματισμών, και υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί στην ομάδα». Ο προπονητής δεν ήταν ευχαριστημένος με την αντίδρασή μου – με ρώτησε αν ήμουν δυσαρεστημένος στην ομάδα. Του είπα να μου δείξει έναν χαρούμενο παίκτη που κάθεται στον πάγκο όλη την ώρα. Αν είναι έτσι, σημαίνει ότι δεν έχουν φιλοδοξία. Εγώ έχω».

Αν σκέφτεται να τερματίσει πρόωρα το συμβόλαιό του και συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου:

«Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση που να λειτουργεί για όλους. Νομίζω ότι η λύση του συμβολαίου θα ήταν ωφέλιμη για μένα και την κυπριακή ομάδα. Θέλω να παίζω τακτικά και πρέπει να πληρώσουν έναν αναπληρωματικό παίκτη».