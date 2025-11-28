Ανταποκρίθηκε η ομάδα του στις απαιτήσεις του αγώνα ανάφερε ο προπονητής της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά την ισοπαλία με τη Ριέκα, ενώ παράλληλα έκανε παράπονα για τη διαιτησία.

«Γενικά κάναμε αρκετά καλή δουλειά και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές. Οι ποδοσφαιριστές δεν έφυγαν από το πλάνο και απέναντι σε ένα αντίπαλο που μας πίεσε. Κάναμε και καλύτερα παιχνίδια, αλλά και πάλι τους αξίζουν συγχαρητήρια».

«Δεν θέλω να μειώσω την απόδοση της Ριέκα έκανε πολύ καλό παιχνίδι, αλλά μιλώντας για τον διαιτητή βλέπαμε ένα παιχνίδι που έγερνε μόνο από την μία πλευρά. Τα κριτήρια δεν ήταν τα ίδια και για τις δύο ομάδες, αλλά δεν έχει να κάνει με τη Ριέκα».