ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Να απολαύσουμε τους καρπούς της επιτυχίας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιδιάκεθ: «Να απολαύσουμε τους καρπούς της επιτυχίας»

Παρουσιάστηκε αισιόδοξος ο προπονητής ΑΕΚ, χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά τα πλάνα του.

Τις καθιερωμενένες του τοποθετήσεις έκανε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ ενόψει του αυριανού (22:00) αγώνα με αντίπαλο την Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας στην «Αρένα» ενόψει της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League phase του Conference League.

«Όπως πάντα ο στόχος δεν αλλάζει. Θα είναι πολύ ωραία να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη League phase και αγωνιζόμενοι ξανά τον Μάρτιο στους «16» . Η ομάδα με τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι κουρασμένη και για αυτό έχουμε τραυματισμούς, αλλά θα βρούμε την ενέργεια για το αυριανό παιχνίδι. Είναι σημαντικό να είναι δίπλα μας οι φίλαθλοι και να δώσουν την κατάλληλη δύναμη στους παίκτες».

Και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να πάρουμε τη νίκη και να απολαύσουμε τους καρπούς της επιτυχίας».

Ερωτηθείς αν η ομάδα του δεν πάρει τη νίκη, θα είναι αποτυχία, απάντησε: «Εμείς πάντα σκεφτόμαστε τη νίκη και από εκεί και πέρα, θέλουμε να συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία μας».

Όσο για τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή λόγω τιμωριών και τραυματισμών, σημείωσε: «Αντιλαμβάνεσετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και λύσεις. Αντιλαμβάνεσε όμως ότι δεν θα πω σήμερα για τον παίκτη που θα παίξει στη μεσαία γραμμή». 

Να σημειώσουμε πως οι Σουάρεθ και Ροντέν είναι τραυματίες, ο Πονς Τιμωρημένος και οι Χάιρο και Αμίν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας.

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Μιραμόν, σημειώνοντας: «Εγώ είμαι χαρούμενος σε όποια θέση και να αγωνιστώ. Πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να κερδίσει η ομάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι η απόδοση της ομάδας. Ο προπονητής μπορεί να με χρησιμοποιήσει είτε πίσω είτε σε πιο προωθημένο ρόλο. Εγώ απολαμβάνω την παρουσία στο γήπεδο. Δεν έχει θέση που αγωνίζομαι, πάντα προσπαθώ για το καλύτερο».

Κατηγορίες

ΑΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άνοιξε η πόρτα στο «Τάσος Μάρκου» - Τέλος τρεις παίκτες!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Οκριασβίλι, τι έκανες μετά την Κύπρο;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Κλείδωσε» την τετράδα με σφραγίδα Ταμπόρδα ο… πειραματικός και άτυχος Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Αποκάλυψη Gazzetta dello Sport: «Σε διαπραγματεύσεις με Οκριασβίλι η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Νιγηρία κατήγγειλε το Κονγκό και ζητάει στον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τότεναμ, Μαντσέστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι στο κυνήγι του Σανγκαρέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει το… λάθος o Mαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Κανονικά ο Ρέλβας, ατομικό και αμφίβολος ο Μουκουντί

Ελλάδα

|

Category image

Αιχμηρή ανακοίνωση του σωματείου ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκολιτς: «Δεν θα είναι φεστιβάλ κόντρα στην Κραϊόβα, αλλά μάχη - Όπλο που έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε σχήματα»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόωρη ανανέωση Φλικ μέχρι το 2028!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Να απολαύσουμε τους καρπούς της επιτυχίας»

ΑΕΚ

|

Category image

Νεότερο για Μαέ - Δήλωση Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Ο στόχος δεν αλλάζει, είναι η νίκη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Αρτέτα περιμένει να... ευχηθεί «καλή χρονιά» παρέα με τον Γκάμπριελ στην άμυνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη