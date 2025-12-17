Ιδιάκεθ: «Να απολαύσουμε τους καρπούς της επιτυχίας»

Τις καθιερωμενένες του τοποθετήσεις έκανε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ ενόψει του αυριανού (22:00) αγώνα με αντίπαλο την Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας στην «Αρένα» ενόψει της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League phase του Conference League.

«Όπως πάντα ο στόχος δεν αλλάζει. Θα είναι πολύ ωραία να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη League phase και αγωνιζόμενοι ξανά τον Μάρτιο στους «16» . Η ομάδα με τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι κουρασμένη και για αυτό έχουμε τραυματισμούς, αλλά θα βρούμε την ενέργεια για το αυριανό παιχνίδι. Είναι σημαντικό να είναι δίπλα μας οι φίλαθλοι και να δώσουν την κατάλληλη δύναμη στους παίκτες».

Και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να πάρουμε τη νίκη και να απολαύσουμε τους καρπούς της επιτυχίας».

Ερωτηθείς αν η ομάδα του δεν πάρει τη νίκη, θα είναι αποτυχία, απάντησε: «Εμείς πάντα σκεφτόμαστε τη νίκη και από εκεί και πέρα, θέλουμε να συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία μας».

Όσο για τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή λόγω τιμωριών και τραυματισμών, σημείωσε: «Αντιλαμβάνεσετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και λύσεις. Αντιλαμβάνεσε όμως ότι δεν θα πω σήμερα για τον παίκτη που θα παίξει στη μεσαία γραμμή».

Να σημειώσουμε πως οι Σουάρεθ και Ροντέν είναι τραυματίες, ο Πονς Τιμωρημένος και οι Χάιρο και Αμίν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας.

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Μιραμόν, σημειώνοντας: «Εγώ είμαι χαρούμενος σε όποια θέση και να αγωνιστώ. Πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να κερδίσει η ομάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι η απόδοση της ομάδας. Ο προπονητής μπορεί να με χρησιμοποιήσει είτε πίσω είτε σε πιο προωθημένο ρόλο. Εγώ απολαμβάνω την παρουσία στο γήπεδο. Δεν έχει θέση που αγωνίζομαι, πάντα προσπαθώ για το καλύτερο».