Δημητρίου: «Πάμε φορτσάτοι στην επανέναρξη, χρειάζεται προσοχή η ΕΝΠ»

Ο Ε.Τ της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τηνΈνωση, τα αγωνιστικά δεδομένα αλλά και το ταξίδι στο Λονδίνο για το ματς με την Κρίσταλ Πάλας.

Οι τοποθετήσεις του:

Για την επανέναρξη του πρωταθλήματος: «Μπαίνουμε φορτσάτοι η αλήθεια, παίζουμε αύριο Σάββατο, άκρως σημαντικό για μας γιατί δεν είχαμε θετικό αποτέλεσμα στο τελευταίο ματς. Και μετά πάμε στην Αγγλία να παίξουμε την Κρίσταλ Πάλας και επιστρέφουμε και έχουμε συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να παίρνουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μετά να προχωρούμε. Παράδειγμα αύριο πάμε εκτός έδρας να αντιμετωπίσουμε την ΕΝΠ για να κερδίσουμε το ματς και μετά θα δούμε το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας. Χρειάζεται προσοχή το παιχνίδι με την ΕΝΠ, είναι πάντα δύσκολη έδρα».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ενσωματώθηκε και ο Γιουσέφ Αμίν από την εθνική του ομάδα, Αγκιέλσκι και Μπάγιτς υπολογίζονται κανονικά, όπως και ο Ροντέν που ήταν τιμωρημένος, ενώ επιστρέφει και ο προπονητής μας στους πάγκους. Εκτός μένουν οι Γκαρσία και Καμπρέρα. Δεν θα αργήσει η επιστροφή τους, όμως πρέπει να συνεχίσουν την αποθεραπεία τους».

Για τον κόσμο με την ΕΝΠ: «Θα έχουμε την στήριξη του κόσμου, συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων, ελπίζω να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα που θα χαροποιήσει τον κόσμο μας».

Για το ταξίδι στο Λονδίνο: «Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα προπονηθούμε στην Κύπρο. Θα κάνουμε προπόνηση στις 19:00 την Τετάρτη στην Αγγλία και στις 18:20 θα είναι η διάσκεψη Τύπου. Έχουμε μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο, θα είναι η πιο μεγάλη παρουσία της ομάδας μας σε σχέση με τα άλλα ταξίδια και θα έχουμε μέχρι την Τρίτη ακριβή εικόνα για τον κόσμο μας».

Για την συμπλήρωση 9 ετών από το πρώτο ματς στην Αρένα: «Για μας σήμερα είναι σημαδιακή ημερομηνία γιατί πριν από εννιά χρόνια άνοιξε τις πόρτες του το ΑΕΚ Αρένα στο ματς με τον Άρη στη νίκη που πετύχαμε. Επίσης κάτι άλλο σημαντικό, είχαμε φιλοξενήσει στην Κύπρο τον Δημήτρη Παπανικολάου σε συνεργασία με τον σύνδεσμο αυτισμού Κύπρου και χθες πήγαμε και σε δημοτικά σχολεία. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις από πλευράς ΑΕΚ».