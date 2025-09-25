ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάνει πολύ σημαντικά ματς ο Καμπρέρα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χάνει πολύ σημαντικά ματς ο Καμπρέρα!

Μεγάλο πλήγμα για την ΑΕΚ ο τραυματισμός του Αργεντίνου φορ...

Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λάρνακας, ο Καμπρέρα θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα. Κάτι που σημαίνει αυτόματα πως θα χάσει αρκετά και σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα και αν θεωρήσουμε πως ο Καμπρέρα θα επιστρέψει στη δράση περί τα τέλη του Οκτώβρη, θα μείνει εκτός στα πιο κάτω παιχνίδια.

27/9 Krasava - ΑΕΚ

2/10 ΑΕΚ - Άλκμαρ

5/10 ΑΕΚ - Πάφος

18/10 ΕΝΠ - ΑΕΚ

23/10 Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ

27/10 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Στις 30/10 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Πάφο για το Σούπερ Καπ και μείνει να δούμε εάν εκεί θα μπορέσει να αγωνιστεί.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στην Ίντερ του χρόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε Κύπρο ο Βενιζέλου

ΠΑΕΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δουλειά στο Γέρι για Ανόρθωση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

UEFA Youth League: Την ερχόμενη Τρίτη Πάφος FC – Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο γκολ ο Άλβαρεζ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει πολύ σημαντικά ματς ο Καμπρέρα!

ΑΕΚ

|

Category image

Πλήγμα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η κλήρωση του 4ου γύρου του League Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στρατής: «Πέρασε απαρατήρητη η διαιτησία με Πάφο»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Europa League & LaLiga

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σταφυλίδης ενόψει Απόλλωνα: «Θέλω να δω ένα γεμάτο γήπεδο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν είναι μόνο ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Άνοιγμα της UEFA σε Netflix, Amazon για πώληση δικαιωμάτων αγώνων του Champions League παγκοσμίως

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το παλεύει πολύ για Μαρτίνς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τελειώνει το συμβόλαιο του Αντερέγκεν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη