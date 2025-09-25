Χάνει πολύ σημαντικά ματς ο Καμπρέρα!

Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λάρνακας, ο Καμπρέρα θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα. Κάτι που σημαίνει αυτόματα πως θα χάσει αρκετά και σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα και αν θεωρήσουμε πως ο Καμπρέρα θα επιστρέψει στη δράση περί τα τέλη του Οκτώβρη, θα μείνει εκτός στα πιο κάτω παιχνίδια.

27/9 Krasava - ΑΕΚ

2/10 ΑΕΚ - Άλκμαρ

5/10 ΑΕΚ - Πάφος

18/10 ΕΝΠ - ΑΕΚ

23/10 Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ

27/10 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Στις 30/10 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Πάφο για το Σούπερ Καπ και μείνει να δούμε εάν εκεί θα μπορέσει να αγωνιστεί.