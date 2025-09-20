Η αντίδραση είναι επιτακτική

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να σταματήσει το σερί νικών του Άρη και να βγάλει αντίδραση απέναντι στην πρωτοπόρο και μοναδική αλάνθαστη (μέχρι σήμερα) ομάδα του πρωταθλήματος καλείται τη Δευτέρα (22/9, 19:00) η ΑΕΚ.

Παρόλο που ακόμα είναι πολύ νωρίς, εντούτοις ο αγώνας κόντρα στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» θεωρείται καθοριστικός για την ΑΕΚ, η οποία θέλει πάση θυσία να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα και να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η νίκη φαντάζει επιτακτική ανάγκη, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους. Ας μην ξεχνάμε ότι σε περίπου δύο εβδομάδες ξεκινούν και οι υποχρεώσεις της ομάδας στο League Phase του Conference League και θα απαιτηθεί σωστή διαχείριση του έμψυχου υλικού από πλευράς τεχνικής ηγεσίας. Μετά την ισοπαλία με την Ανόρθωση και την ήττα από την Ομόνοια, το κλίμα στα αποδυτήρια δεν είναι και το ιδανικό, ενώ η γκρίνια και η μουρμούρα από τους οπαδούς αυξήθηκε, με τον Ιδιάκεθ να δέχεται κριτική.

Η ΑΕΚ προέρχεται από δύο αποτυχημένα αποτελέσματα, τα οποία, ωστόσο, προήλθαν από διαφορετικές αιτίες. Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απώλεσε δύο βαθμούς διότι δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις καθαρές ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο ΓΣΠ, όμως, ηττήθηκε διότι δεν ήταν καθόλου δημιουργική. Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που μόνο με τρίποντο σε βάρος του Άρη θα επανέλθουν τα χαμόγελα και η ομαλότητα στην ομάδα. Εάν, μάλιστα, η νίκη συνδυαστεί με καλή εμφάνιση, τόσο το καλύτερο. Η απουσία του Τσακόν σίγουρα έχει επηρεάσει το παιχνίδι της ομάδας. Δεν αποτελεί, όμως, δικαιολογία για την ανύπαρκτη παραγωγή φάσεων με την Ομόνοια. Από τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής θα απουσιάσουν οι Τσακόν, Γκαρσία και Ανγκιέλσκι, μάλλον και ο Σουάρες που ένιωσε ενοχλήσεις και θα περάσει από MRI. Διαθέσιμος είναι ο Ιζγκουέρτο.

 

