«Ένα τρελό ματς… πήραμε ένα βαθμό και προχωράμε»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά την ισοπαλία με την Ανόρθωση.

«Είχαμε ένα παιχνίδι με πολλά πράγματα. Στο ξεκίνημα φτιάχναμε ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε. Ύστερα ήταν ο τραυματισμός του Τσακόν, λάβαμε σημαντικά μηνύματα ότι είναι εντάξει στην υγεία του.

Προηγηθήκαμε όμως στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο του πρώτου μέρους ήταν ένα τρελό ματς δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο να ισοφαρίσει. 

Στο δεύτερο ημίχρονο μας έλειψε η τελική πάσα. Από ένα λάθος εκ μέρους μας ήρθε η ισοφάριση. Πήραμε ένα βαθμό και προχωράμε».

